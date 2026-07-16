Держсекретар Міноборони Турчак увійшов до складу НР "Укрнафти"

Державний секретар Міністерства оборони України Іван Турчак замінив Людмилу Дараган на посаді представника держави в наглядовій раді ПАТ "Укрнафта", повідомила компанія.

Згідно з її релізом, відповідне рішення прийняте акціонером в особі Міністерства оборони.

Зазначається, що Турчак має багаторічний досвід роботи у сфері державного управління. Раніше він обіймав керівні посади в АТ "Укрпошта", Київській обласній державній адміністрації та Міністерстві цифрової трансформації України, де працював керівником патронатної служби віцепрем’єра - міністра цифрової трансформації та державним секретарем.

Як прокоментував голова НР компанії Тімоті Додсон, "Укрнафта" послідовно працює відповідно до найкращих практик корпоративного управління OECD, забезпечуючи прозору діяльність та ефективну взаємодію з усіма акціонерами. "Хочу щиро подякувати Людмилі Дараган за професіоналізм, конструктивну співпрацю та внесок у роботу Наглядової ради. Водночас радий вітати Івана Турчака. Його досвід державного управління стане важливим для подальшої реалізації стратегічних пріоритетів компанії та виконання завдань, визначених державою, як акціонером", – зазначив Додсон.

Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура зі свого боку наголосив на важливості ефективної взаємодії компанії з Міністерством оборони України та забезпеченні виконання завдань, покладених на компанію державою.

"Щиро дякую Людмилі Дараган за конструктивну співпрацю та підтримку діяльності "Укрнафти". Переконаний, що разом з Іваном Турчаком ми продовжимо цю роботу, зміцнюючи взаємодію в інтересах обороноздатності країни та подальшого розвитку компанії", – зазначив Кукура.

Як повідомлялося, до НР "Укрнафти", крім Турчака, входять Тім Додсон, Катерина Кузнєцова, Роза Тапанова (представниця держави). Ще одна вакансія незалежного члена поки вакантна, йде відбір.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК – 460 власних і 85 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.

З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою наразі управляє Міноборони.