Динаміка перевезень українським морським коридором з кінця червня погіршилася – дані Мінрозвитку

Обсяг перевезень українським морським коридором від початку його роботи з вересня 2023 року, за даними Міністерства розвитку громад та територій на 15 липня, перевищив 208 млн тонн вантажів порівняно із понад 205 млн тонн та 200 млн тонн, про які Мінрозвитку повідомляло відповідно 4 червня та 26 червня.

"Для посилення безпеки в портах почали працювати спеціальні цивільні групи протиповітряної оборони, які беруть участь у захисті портової інфраструктури від російських ударних дронів", – зазначалось у підсумках роботи команди віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Перед цим 21 травня було заявлено про понад 197 млн тонн, 20 квітня – понад 190 млн тонн та 23 січня – про 168,9 млн тонн.

Порівняння всіх цих даних дозволяє зробити висновок про деяке погіршення динаміки перевезень морським коридором з кінця червня цього року, що співпало з посиленням ударів по ньому та портовій інфраструктурі з боку ворога. Якщо в усіх попередніх періодах часу цього року у середньому щоденні перевезення складали від 0,21 млн тонн до 0,24 млн тонн, то в останній період з кінця червня – 0,16 млн тонн.

Як повідомлялося, за перший квартал 2026 року українські порти скоротили обсяг обробки вантажів на 8,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 21,1 млн тонн, тоді як у 2025 року вантажообіг морських портів України скоротився на 15,9% порівняно з 2024 роком – до 81,7 млн тонн. Основу вантажообігу сформувала аграрна продукція – 44,2 млн тонн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше, тоді як контейнерні перевезення зросли на 66,1% – до 215,75 тис.

Агентство Reuters 15 липня повідомило із посиланням на Українську аграрну конфедерацію, що Україна втратила близько третини своїх можливостей експортувати зерно через життєво важливі чорноморські порти через посилення російських ракетних атак та атак безпілотників.

Найбільший український виробник олії "Кернел" повідомив про три ворожі атаки на термінали компанії за чотири дні, які призвели до призупинення їх роботи та втрати олії та зерна.

13 та 14 липня було повідомлено про удари по чотирьох іноземних суднах в портах та морському коридору, які призвели до загибелі восьми та поранення близько 15 людей.