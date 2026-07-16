Бізнес другий квартал поспіль поліпшив оцінки ділової активності – НБУ

Індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств у квітні-червні 2026 року зріс до 107,0% зі 105,8% у січні-березні, продовживши зростання другий квартал поспіль, повідомляє Національний банк України (НБУ) за результатами опитування керівників компаній.

"У другому кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності у наступні 12 місяців. Респонденти впевненіше очікували на зростання обсягів виробництва товарів та послуг та були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств", – зазначив регулятор.

Учасники опитування покращили оцінки майже всіх складових індексу, найбільше – загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва та інвестиційних видатків на машини, обладнання й інвентар. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 17 областей і більшості видів діяльності.

Водночас після поліпшення у двох попередніх опитуваннях бізнес погіршив очікування щодо майбутньої кількості працівників.

Воєнні дії та їх наслідки залишалися головним чинником, що обмежує спроможність підприємств нарощувати виробництво. Зберігався суттєвий вплив браку кваліфікованих працівників, а серед інших чинників бізнес найбільше очікував посилення впливу зависоких цін на сировину й матеріали.

Оцінки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні у наступні 12 місяців покращилися другий квартал поспіль: баланс відповідей зріс до 7,6% із 0,6% у першому кварталі 2026 року.

Збільшення виробництва очікували респонденти з 11 областей, а також підприємства сільського господарства, енерго- та водопостачання, будівництва, транспорту та зв’язку, переробної промисловості й інших видів діяльності.

Інфляційні очікування бізнесу посилилися: прогнозована річна інфляція становила 11,6% порівняно з 11,1% у попередньому кварталі. Воєнні дії назвали найвагомішим проінфляційним чинником 80,6% респондентів.

За результатами опитування, очікуваний середній курс гривні в наступні 12 місяців становитиме 46,12 грн/$1 і 54,42 грн/EUR1 порівняно з 45,00 грн/$1 і 54,00 грн/EUR1 у першому кварталі 2026 року.

Оцінка поточного фінансово-економічного стану підприємств дещо погіршилася: баланс відповідей становив -5,1% порівняно з -4,7% кварталом раніше. Водночас очікування щодо фінансового стану власних компаній у наступні 12 місяців зросли до 2,4% із 2,0%.

Найоптимістичнішими були підприємства будівництва, найстриманішими – добувної промисловості.

Респонденти впевненіше очікували збільшення обсягів реалізації продукції: баланс відповідей зріс до 18,4% із 14,5%, а щодо реалізації на зовнішньому ринку – до 17,0% із 15,8%.

Зростання загальних обсягів реалізації прогнозували представники всіх видів економічної діяльності, крім будівництва, найбільше – сільського господарства та переробної промисловості.

Очікування щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар поліпшилися до 15,5% із 12,8%. Баланс очікувань щодо інвестицій у будівельні роботи другий квартал поспіль залишався позитивним і зріс до 2,1% із 1,6%.

Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, очікували на помірніше зростання їх обсягів: баланс відповідей знизився до 8,9% з 11,6%. Частка компаній, які планують залучати іноземні інвестиції в наступні 12 місяців, скоротилася до 20,3% із 20,9%.

Баланс відповідей щодо майбутньої кількості працівників погіршився до -3,3% із -1,8% у першому кварталі 2026 року. Збільшення персоналу прогнозували підприємства сільського господарства та інших видів діяльності, тоді як представники решти галузей очікували його скорочення, найбільше – у переробній промисловості.

Потреба бізнесу в позикових коштах зросла до 35,3% із 34,7%, а частка підприємств, які планують залучати банківські кредити, – до 36,0% із 35,6%.

Перевагу кредитам у гривні віддали 80,8% потенційних позичальників порівняно з 83,5% кварталом раніше. Основними перешкодами для залучення нових кредитів залишалися зависокі ставки та наявність інших джерел фінансування – 45,0% і 44,1% відповідно.

Оцінка жорсткості умов доступу до банківських кредитів посилилася до 13,9% з 11,4%. Частка компаній, які планували залучати кошти за кордоном, залишилася на рівні 6,6%.

Опитування проводилося з 30 квітня до 29 травня 2026 року серед керівників 665 підприємств із 21 регіону України.

Серед опитаних: 20,9% – компанії торгівлі, 19,7% – переробної промисловості, 14,3% – сільського господарства, 13,8% – транспорту та зв’язку, 5,9% – добувної промисловості, 5,0% – енерго- та водопостачання, 3,2% – будівництва, 17,3% – інших видів діяльності. Великі підприємства становили 30,5% респондентів, середні – 36,7%, малі – 32,8%.