Брак доступу бізнесу до капіталу стримує створення нових робочих місць і повернення людського капіталу в Україну – Корецький

Український бізнес наразі не має достатнього доступу до фінансового капіталу, що є головною перешкодою для створення нових робочих місць та повернення громадян до праці в умовах глибокої демографічної кризи, заявив кандидат на посаду прем’єр-міністра України Сергій Корецький під час виступу та відповіді на запитання щодо подолання дефіциту людського ресурсу.

Відповідаючи на запитання про плани уряду щодо залучення та повернення до праці трьох найбільших груп населення – внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та сімей загиблих, зниклих безвісти й полонених, а також вимушених біженців за кордоном, Корецький наголосив, що єдиним шляхом залучення додаткових людей до роботи є розвиток бізнесу.

"Я особисто вважаю, що наш бізнес не має достатнього доступу до капіталу. Про це ми точно будемо працювати з Міністерством економіки для того, щоб надати більше можливостей кредитування", – сказав він під час відповіді на засіданні Ради в середу, 16 липня.

Він визнав, що у поточних умовах підприємцям вкрай складно забезпечити заставу та виконувати жорсткі ковенанти для отримання фінансування. Водночас Корецький зазначив, що лише "наповнення кров’ю економічної системи", тобто грошовими ресурсами, здатне забезпечити подальший приплив інвестицій, запуск нових проєктів та створення робочих місць, що безпосередньо вплине на зростання добробуту громадян.

Як повідомлялося, 15 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.