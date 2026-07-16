Райффайзен Банк, ICO та Cesce уклали угоду на EUR20 млн для проєктів іспанського бізнесу в Україні

Райффайзен Банк, державний банк розвитку Іспанії Instituto de Crédito Oficial (ICO) та іспанське експортно-кредитне агентство Cesce підписали угоду про фінансування на EUR20 млн для проєктів за участю іспанського бізнесу в Україні, повідомила українська фінустанова.

Зазначається, що угоду підписано 15 липня у межах програми ICO International Channel Facility. Фінансування надаватиметься через Райффайзен Банк, а державна гарантія Cesce покриє 99% політичних, комерційних та інших ризиків за операцією.

Кошти планують спрямувати на проєкти іспанських компаній, які вже працюють в Україні або планують реалізовувати тут нові ініціативи, зокрема, у сферах інфраструктури, енергетики, транспорту, інженерії та технологій.

"Сьогодні понад 30% іспанських компаній, які працюють в Україні, є клієнтами Райффайзен Банку. Це підтверджує нашу глибоку експертизу у супроводі міжнародного бізнесу та розуміння його потреб", – сказала голова правління банку Наталія Гуріна.

Окрім фінансової угоди, Райффайзен Банк та ICO підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає розроблення нових фінансових інструментів і програм співфінансування, обмін досвідом та опрацювання спільних ініціатив для підтримки проєктів в Україні.

Програма ICO International Channel Facility передбачає співпрацю іспанського держбанку розвитку з місцевими та міжнародними фінансовими установами для фінансування діяльності іспанських компаній на зовнішніх ринках.

ICO працює при Міністерстві економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії та фінансує малий і середній бізнес, великі інвестиційні проєкти й міжнародну діяльність іспанських компаній. Cesce надає страхові та гарантійні інструменти для підтримки експорту, міжнародної торгівлі та інвестицій.

Райффайзен Банк є найбільшим банком з приватним капіталом в Україні та четвертим найбільшим загалом із загальними активами на 1 червня 2026 року 280,49 млрд грн (6,6% від загальних активів системи).