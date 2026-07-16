Американська Argent LNG та "Нафтогаз" планують налагодити постачання LNG із США на базі кількох схем

Американська Argent LNG, яка є девелопером експортного терміналу скрапленого природного газу (LNG) потужністю 25 млн тонн на рік у Порту Фуршон (штат Луїзіана) та група "Нафтогаз" підписали меморандум про взаєморозуміння, повідомляється у пресрелізі "Нафтогазу" від 15 липня.

Документом створюється механізм довгострокової співпраці у сфері закупівлі, транспортування та розподілу LNG із США для постачання в Україну та на ринки Центральної, Східної та Південної Європи.

"Сторони планують встановити довгострокові відносини щодо купівлі-продажу LNG на базі кількох схем постачання: завантаження на умовах "франко-борт" (FOB) на терміналі Argent LNG у Порту Фуршон, поставки на умовах "поставка з судна" (DES) до європейської регазифікаційної інфраструктури, а також подальший розподіл через мережу підземних сховищ "Нафтогазу" на ринки України та сусідніх країн", – йдеться у пресрелізі.

Сторони також мають намір співпрацювати з фінансовими установами уряду США та європейськими партнерами у сфері енергетичної безпеки відповідно до цілей енергетичної політики США та їх союзників.

"Порт Фуршон існує для того, щоб забезпечити надійні американські поставки союзникам, які цього потребують, – не у вигляді разових вантажів, а в межах довгострокових інфраструктурних відносин, які фактично змінюють стратегічне становище країни", – зазначив голова правління Argent LNG Джонатан Басс.

За його словами, меморандум є початком розбудови таких відносин з "Нафтогазом", і сторони мають намір швидко й серйозно рухатися в напрямі укладення остаточної угоди.

Своєю чергою, за словами CEO "Нафтогазу" Сергія Корецького, підписання меморандуму про порозуміння з Argent LNG є важливим кроком на шляху до побудови довгострокового партнерства з американською LNG-галуззю.

"Це важлива складова у стратегії "Нафтогазу" з диверсифікації поставки природного газу та зміцнення енергетичної безпеки країни", – зазначив він.