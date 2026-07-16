Інвестиції в штучний інтелект не обов'язково призведуть до інфляції – голова ФРС

Інвестиції у сферу штучного інтелекту призводять до зростання цін, але це не обов’язково спричинить посилення інфляції, заявив голова Федеральної резервної системи (ФРС) Кевін Ворш у банківському комітеті Сенату США.

"Я не вважаю, що одноразова зміна цін обов’язково призведе до інфляції, бо це реакція з боку пропозиції, – сказав він. – Чи призведе це до зростання цін протягом наступних 12 місяців? Я припускаю, що так, але чи буде це інфляційним фактором чи ні, це залежить від ФРС, і ми маємо висловити свою думку з цього приводу".

Ворш вважає, що у короткостроковій та довгостроковій перспективі ШІ сприятиме створенню робочих місць, хоча в середньостроковій перспективі може порушити ситуацію на ринку праці.

Ворш також заявив, що ФРС не виконує свій мандат щодо забезпечення цінової стабільності, але відмовився вдаватися в подробиці щодо того, як і коли він вирішуватиме цю проблему. "Ми маємо намір вивчити наші інструменти та економіку, що змінюється, баланс ФРС, процентні ставки. Ми будемо дивитися, чи потрібно нам скоригувати політику", – сказав він.

Голова ФРС повідомив, що президент США Дональд Трамп не просив його робити нічого недоречного. Ворш зазначив, що навіть якби президент вчинив так, то він би не став цього робити.

Так він відповів на запитання сенаторів про те, чи розмовляв він із Трампом, який два місяці тому призначив його на посаду голови ФРС. Ворш відмовився прямо відповісти, чи розмовляв він із Трампом, але сказав, що не вважає за доречне розкривати зміст своїх розмов із посадовцями адміністрації.

"Я скажу вам те, що я неодноразово говорив президенту та міністру фінансів: вони обрали незалежну людину для незалежної роботи, і саме це я й планую робити", – сказав Ворш.

Наступне засідання ФРС призначено на 28-29 липня.