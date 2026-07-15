Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Україна затвердила умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та Демурінського ГЗК з 1,82 млрд грн

1 хв читати
Додати як джерело
Україна затвердила умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та Демурінського ГЗК з 1,82 млрд грн

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також продажу двох санкційних активів – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК)" та ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відставку якої з цієї посади напередодні схвалила Верховна Рада.

"Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. Мета – залучити стратегічного інвестора, який відновить повноцінну роботу одного з найбільших хімічних комплексів України", – написала вона у телеграм.

Свириденко зазначила, що серед ключових умов для покупця – інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва, а також зберегти основні види діяльності підприємства.

За її словами, стартова ціна продажу "Демурінського ГЗК" затверджена на рівні 1,82 млрд грн, "Мотордеталь-Конотоп" – 415,5 млн грн.

Усі три активи продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі, а отримані кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані для відновлення України, уточнила очільниця уряду.

У іншому пості Свириденко назвала це засідання фінальним засіданням чинного складу уряду.

 

 

#гзк #опз #приватизація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ