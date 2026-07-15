Україна затвердила умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та Демурінського ГЗК з 1,82 млрд грн

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також продажу двох санкційних активів – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК)" та ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, відставку якої з цієї посади напередодні схвалила Верховна Рада.

"Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. Мета – залучити стратегічного інвестора, який відновить повноцінну роботу одного з найбільших хімічних комплексів України", – написала вона у телеграм.

Свириденко зазначила, що серед ключових умов для покупця – інвестувати щонайменше 500 млн грн у модернізацію та підвищення енергоефективності виробництва, а також зберегти основні види діяльності підприємства.

За її словами, стартова ціна продажу "Демурінського ГЗК" затверджена на рівні 1,82 млрд грн, "Мотордеталь-Конотоп" – 415,5 млн грн.

Усі три активи продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro.Продажі, а отримані кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані для відновлення України, уточнила очільниця уряду.

У іншому пості Свириденко назвала це засідання фінальним засіданням чинного складу уряду.