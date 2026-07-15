Власні виробництва флоат-скла Україна може отримати у 2028-2030 роках

Відбудова потребуватиме від 27 млн кв. м скла щорічно, три активні інвестиційні проєкти передбачають створення потужностей в 73,7 млн кв. м скла, але за оптимістичним сценарієм вони можуть розпочати виробництво лише у 2028-2030 роках, йдеться в інвестиційному каталозі Ukraine Investment Guide 2026, представленому на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську (Польща), що проходила наприкінці червня.

В Україні на даний момент реалізуються три масштабних проєкта – у столичному регіоні індустріальний парк "Місто скла" від Berezansklo групи City One Development та NovaSklo інвестиційної компанії EFI Group, на Закарпатті – Ukrglass.

Як зазначається у Ukraine Investment Guide 2026, масштабна реконструкція стимулює попит на будівельні матеріали: очікується, що потреби України у реконструкції генеруватимуть сталий попит на будівельні матеріали у житловому, транспортному, в енергетичному та промисловому секторах. Незважаючи на перебої, пов'язані з війною, вітчизняні виробники покривають близько 70-75% попиту на основні матеріали, такі як цемент, бетон, цегла та мінеральна вата. Водночас, скляний сектор України поки є повністю імпортозалежним, оскільки єдиний у країні завод листового скла, лисичанський "Пролетарій", розташований на окупованій території. Споживання листового скла у 2023 році досягло 11,2 млн кв. м, за прогнозами, реконструкція збільшить попит до щонайменше 27 млн кв. м щорічно, створюючи значний потенціал для вітчизняних виробничих проєктів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі City One Development, в ІП "Місто скла" вже завершено реалізацію першого інфраструктурного проєкту, що здійснювався у межах державної програми стимулювання індустріальних парків на умовах співфінансування.

Як повідомлялось, у 2025 році ІП "Місто скла" отримав державне співфінансування на розвиток інженерної інфраструктури. Зокрема, було виділено 26,3 млн грн на будівництво зовнішньої інфраструктури електропостачання та 8,3 млн грн на будівництво мереж газопостачання.

Першим завершеним проєктом стало будівництво зовнішньої інфраструктури електропостачання та приєднання індустріального парку до електричних мереж із потужністю 10 МВт, створені потужності забезпечують енергетичну основу для виробництва прозорого флоат-скла, архітектурного скла та скловолокна. Наступним етапом розвитку стане будівництво мереж газопостачання.

Індустріальний парк "Місто скла" створений як спеціалізований скляний кластер за принципом One Stop Shop, де підприємства працюватимуть у єдиному виробничому ланцюгу. Концепція парку передбачає, що до 70% продукції та послуг реалізовуватиметься між його учасниками, формуючи ефективну екосистему виробництва, переробки та використання скла та композитних матеріалів.

За даними Ukraine Investment Guide 2026, інвестиції в ІП "Місто скла" у завод флоат-скла з потужністю 600 тонн на день (18,7 млн кв. м/рік) очікуються біля $150 млн, з них $50 власних та $100 залучених, у завод архітектурного скла потужністю в 5 млн кв. м щорічних – $30 млн, з них $10 млн власних. При цьому у завод флоат-скла вже інвестовано $10 млн, у 2026 заплановано $31 млн, у завод архітектурного на цей рік – $2 млн. Запуск потужностей очікується у 2029 році.

Проєкт NovaSklo передбачає будівництво у Броварському районі заводу з виробництва флоат-скла та скла з покриттям загальною потужністю 800 тонн на день (25 млн кв. м/рік), що охоплює архітектурні рішення (прозоре, екстра прозоре та з покриттям), внутрішнє безпечне скло та дзеркала, а також спеціалізовані загартовані вироби для сільськогосподарського

та сонячного енергетичного секторів. Проєкт завершив передпроєктну фазу та увійшов у стадію проєктування. Проведені громадські слухання Детального плану території та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Стратегічне партнерство було встановлено з Pilkington Architectural Glass (NSG Group), що забезпечує доступ до передової технології флоат-скла. За даними Ukraine Investment Guide 2026, загальний обсяг інвестицій у завод флоат-скла оцінюється приблизно у $306,5 млн, з них $95,9 млн власних та $210,3 млн. залучених. При цьому до 2026 у проєкт вже інвестовано $5,2 млн, на 2026 заплановано $73,9 млн. Підписано Лист-угоду з IFC (Група Світового банку), яка як очікується, виступатиме головним партнером у структуруванні та мобілізації довгострокового фінансування. Старт виробництва – 2028 рік.

Проєкт Ukrglass передбачає будівництво двох ліній заводу з виробництва листового скла на Закарпатті, у містах Тячіві та Городні, загальна планова потужність 800 тонн/день. Цільовий ринок: B2B-клієнти у будівельній, автомобільній та меблевій промисловості (архітектурне скло, вікна, автомобільне скло).У компанії у власності/оренді ділянки в індустріальних парках, зокрема 40 га в Городні, а також підтверждені енергетичні потужності. Отримані дозволи та енергетичні потужності підтверджені для Городні. Ukrglass завершив передпроєктне проєктування, є ліцензія на видобуток піску на Чернигівщині (на 20 років, запаси більше 20 млн тонн) та партнерські угоди щодо обладнання. Основне обладнання включатиме найсучаснішу лінію флоат-скла (піч, ванна для олова), установку для переробки піску (рекомендовано AKW, Німеччина), лінії покриття та обробки (Grenzebach, Glasstech, Bando тощо). Технологічні партнери – з Європи, США, Індонезії (попереднє проєктне проєктування виконане MuliaGlass).

За даними Ukraine Investment Guide 2026, загальний бюджет проєкту Ukrglass – $278,5 млн, з них власний внесок в $83,5 млн, необхідно залучити ще $195 млн. Вже інвестовано $13,9 млн, стільки ж очікується цього року. Плановий запуск – 2030 рік.