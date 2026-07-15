ЗВТ з Туреччиною відкриває можливості для агросектору, але держава має підтримати тепличників, – Козаченко

Ратифікація угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною відкриває додаткові можливості для українського агросектору та не несе для нього суттєвих ризиків, однак держава має приділити більше уваги підтримці вітчизняного тепличного господарства, вважає президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

"Угода про Зону вільної торгівлі з Туреччиною відкриває для українського агросектору більше можливостей, ніж ризиків. Скасування мит і квот має спростити доступ української продукції на турецький ринок, що є важливим в умовах пошуку нових каналів збуту", – зазначив Козаченко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, на його думку, найбільшої уваги держави потребує тепличне господарство, адже саме українські виробники овочів та ягід закритого ґрунту конкурують із турецькою продукцією, яка традиційно надходить на український ринок у міжсезоння.

"Наші тепличники сьогодні мають значно вищу собівартість продукції, насамперед через подорожчання електроенергії, заробітної плати працівників даної галузі та пошкоджень діючих активів як наслідок військової агресії росії. Тому саме цій галузі потрібна державна підтримка", – наголосив президент УАК.

На його думку, підтримати українських виробників можна, зокрема, шляхом компенсації частини витрат на електроенергію та стимулювання встановлення сонячних електростанцій.

Експерт також зазначив, що угода матиме й опосередкований позитивний ефект для торгівлі з Європейським Союзом, оскільки спростить використання в Україні обладнання та техніки з турецькими комплектуючими.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, підписану у лютому 2022 року. Документ набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур та обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.