"Кернел" оцінив втрати соняшникової олії після російської атаки у 25 тис. тонн

Унаслідок російського удару 14 липня по терміналу з перевалки соняшникової олії в Одеській області було пошкоджено близько 25 тис. тонн продукції, що належала агрохолдингу "Кернел" та американській компанії, яка зберігала на цьому активі власну олію, повідомила пресслужба агрохолдингу.

Пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати за 12 годин завдяки спільній роботі працівників портових підприємств "Кернел", підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та допомозі сусідніх терміналів.

Як зазначили у компанії, це не дозволило вогню поширитися на інші об’єкти та запобігло витоку соняшникової олії в акваторію Чорного моря.

Як повідомлялося, вранці 14 липня російський безпілотник атакував термінал "Кернел" з перевалки рослинної олії в Одеській області. Це була третя атака на портові активи компанії за чотири дні. Постраждалих серед працівників не було.

В результаті атаки був втрачений значний обсяг соняшникової олії, що зберігалася на терміналі, включаючи соняшникову олію, що належить третім особам.

Напередодні компанія повідомила, що в результаті російських обстрілів у ніч на 11 та на 12 липня портові активи агрохолдингу "Кернел" зазнали значних руйнувань і їх діяльність призупинена.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення. Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникові олії", – йшлося у біржовій інформації від 13 липня.

Завдяки запровадженим заходам безпеки ніхто із співробітників також не постраждав, як і під час останнього обстрілу.

"Кернел" зазначав, що терміни відновлення роботи термінала залежатимуть від ліквідації наслідків обстрілів та результатів інженерного аудиту.

У компанії наголошували, що удари по портовій інфраструктурі становлять загрозу не лише для експорту української агропродукції, а й для глобальної продовольчої безпеки та міжнародного судноплавства.

У "Кернел" також зазначили 13 липня, що під час атак у порту перебували під завантаженням судна під прапорами Китаю та інших держав.

Як повідомлялося, термінал агрохолдинга "Кернел" у порту Чорноморська вже був пошкоджений під час атаки російських дронів у ніч на 3 травня та на 5 червня. У травні пошкоджень зазнав термінал компанії з перевалки рослинної олії. 18 травня російські БПЛА пошкодили елеватор "Кернел" на Хмельниччині.

Міноборони Росії раніше у вівторок повідомляло по ударам по порту "Південний".

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.