Ратифікація ЗВТ між Україною та Туреччиною потребує створення інституційного механізму держмоніторингу її реалізації – "Укрлегпром"

Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" звернулась до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо створення постійно діючої міжвідомчої комісії при Кабінеті міністрів з моніторингу реалізації Угоди про вільну торгівлю (ЗВТ) між Україною та Туреччиною із обов’язковим залученням представників вітчизняного бізнесу.

"Асоціація підтримує політику України щодо розвитку міжнародної торгівлі та поглиблення економічної інтеграції з державами-партнерами. Водночас ратифікація ЗВТ між Україною та Туреччиною потребує створення ефективного інституційного механізму державного моніторингу її реалізації та постійного діалогу між органами влади й бізнесом з метою захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції, збереження виробничого й кадрового потенціалу вітчизняних підприємств та забезпечення балансу національних економічних інтересів", – йдеться у відкритому зверненні асоціації, текст якого передано агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що постійний аналіз економічних наслідків лібералізації торгівлі необхідний насамперед для найбільш чутливих секторів української економіки, де легка промисловість посідає одне з провідних місць.

"Вітчизняний легпром наразі працює в умовах повномасштабної війни, втрати виробничих потужностей, високих логістичних витрат, дефіциту кадрів та значного зростання собівартості продукції", – нагадує асоціація у зверненні.

Водночас галузь забезпечує роботою понад 90 тис. працівників, формує значний експортний потенціал, виконує критично важливі функції із забезпечення потреб сектору безпеки й оборони.

"Натомість Туреччина є одним із провідних світових виробників текстилю, одягу, домашнього текстилю, шкіри та взуття. Вона входить до топ-5 світових експортерів галузі та посідає перше місце в Європі за обсягами експорту домашнього текстилю. У 2025 році турецький експорт склав $226,2 млрд, тоді як український – лише $0,9 млрд. Водночас загальний імпорт товарів легпрому в Україну (3,2 млрд $) у 3,5 рази перевищив експорт, і значну його частку вже займає Туреччина", – зазначає "Укрлегпром".

Крім того, асоціація підкреслює, що масштабний виробничий потенціал, державна підтримка експорту в Туреччині та високий рівень інтеграції у світові ланцюги постачання створюють суттєві конкурентні переваги турецьких виробників.

"За таких умов навіть незначний дисбаланс у взаємній торгівлі може призвести до скорочення вітчизняного виробництва, втрати робочих місць та зменшення податкових надходжень", – йдеться у зверненні.

Асоціація звертає увагу, що при прийнятті закону України про ратифікацію Угоди про ЗВТ уряд дав офіційну обіцянку посилити фінансову та інституційну підтримку національного бізнесу, а міністр економіки Олексій Соболев окремо наголосив, що були, зокрема, почуті вимоги легкої промисловості у частині необхідності підтримки галузі та створення рівних та справедливих умов конкуренції на внутрішньому ринку.

"Укрлегпром" пропонує зробити основними функціями міжвідомчої комісії систем ний моніторинг виконання положень Угоди, регулярний аналіз структури імпорту/експорту товарів, рівня завантаження виробничих потужностей та стану зайнятості, насамперед у чутливих секторах економіки (легка промисловість).

Крім того, серед пропонованих функцій – оцінка впливу торговельної лібералізації на конкурентоспроможність українських виробників, підготовка пропозицій щодо застосування передбачених Угодою двосторонніх захисних механізмів, консультацій, спеціальних захисних заходів та інших інструментів торговельного захисту, координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з галузевими бізнес-асоціаціями та формування консолідованої позиції України під час двостороннього діалогу з Туреччиною.

Пропонується також підготовка щорічної публічної доповіді Кабміну про практичні результати реалізації Угоди.

Асоціація пропонує включити до складу комісії представників уряду, Мінекономіки та Мінфіну, Держмитслужби та Держстату, профільного комітету ВР, галузевих асоціацій та незалежних експертів в сфері міжнародної торгівлі.

"Захист національного виробника, розвиток української промисловості та виконання міжнародних договорів мають здійснюватися одночасно та на засадах прозорого партнерства", – резюмується у зверненні.

Президент-голова асоціації "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт зазначила агентству "Інтерфакс-Україна", що перед ратифікацію угоди про ЗВТ з Туреччиною українським урядом не було надано прогнозних економічних розрахунків, а урядова оцінка щодо "2% турецького імпорту" на українському ринку готової продукції не відповідає дійсності.

"Частка турецьких готових виробів на ринку текстильного одягу України в 2025 році склала 22,7%, трикотажного одягу – 12,4%, килимів – 36,3%. Тобто скасування мит загрожує зупинкою підприємств готового одягу та взуття", – підкреслила вона.

Ізовіт зазначила, що ратифікація угоди має деякі плюси для легпрому, зокрема, дозвіл імпортувати турецькі тканини чи пряжу, переробляти їх в Україні та безмитно експортувати готовий одяг до ЄС, що відкриває додаткові можливості для подальшого доступу нашої продукції на європейський ринок.

"Водночас обнуління мит не ліквідує схеми "карго" та поштових посилок. Реалізація йде через ФОП без ПДВ, що дає нелегальним імпортерам 20% цінову перевагу перед легальними українськими підприємствами", – підкреслила вона, додавши, що очікувані плюси неспівставні з тими втратами, які може понести легка промисловість.

Ізовіт зазначила, що ратифікація Угоди про ЗВТ з Туреччиною передбачає обнуління мит протягом одного, трьох та п’яти років, що зачепить 553 підкатегорії товарів легпрому.

"Проте станом на 2026 рік в Україні немає оновленого економічного прогнозу щодо наслідків лібералізації з урахуванням руйнувань, кадрового голоду та логістичних втрат воєнного часу. Відсутність актуальних розрахунків та загроза експансії потужного турецького імпорту створюють ризик зупинки українських виробників, більшість з яких наразі забезпечують Сили оборони", – резюмувала президент "Укрлегпрому".

Як повідомлялось, Верховна Рада 14 липня ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року.