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Економіка

МХП розпочала жнива ранніх зернових та олійних культур на площі понад 95 тис. га

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МХП розпочала жнива ранніх зернових та олійних культур на площі понад 95 тис. га
Фото: МХП-Агро-С Центральний Хаб

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, розпочала жнива-2026 зі збирання озимого ріпаку у виробничих підрозділах регіону "Північний", повідомила пресслужба компанії.

Загальна площа, з якої МХП планує зібрати ранні зернові та олійні культури у 2026 році, перевищує 95 тис. га.

У Центральному хабі регіону "Північний" цього року планують зібрати озимий ріпак з площі 2,6 тис. га, озимої пшениці – 4,9 тис. га, озимого жита – 91 га, озимого вівса – 172,5 га.

Найближчим часом розпочнеться збирання озимої пшениці, а згодом – жита та вівса.

За інформацією компанії, бункерна врожайність ріпаку становить 3,0-3,5 т/га при вологості зерна 9-11,5%.

Для проведення жнив компанія залучила 14 орендованих комбайнів John Deere та власний комбайн New Holland.

У компанії зазначили, що під час жнив використовують технології точного землеробства, системи картографування врожайності, GPS-моніторинг техніки та аналіз виробничих даних у режимі реального часу.

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій – має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи, які об’єднують понад 39 тис. працівників. МХП експортує продукцію у понад 80 країн світу і є лідером з виробництва курятини в Європі за даними WattPoultry. Розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема, магазини "М’ясомаркет" і заклади Döner Маркет. Земельний банк становить 350 тис. гектарів у 12 областях України.

Агрохолдинг за підсумками 2025 року збільшив чистий прибуток на 29,9% – до $187 млн за зростання виручки на 24%, до $3 млрд 766 млн. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі з 2008 року, її капіталізація наразі складає близько $1,07 млрд.

#зернові #урожай #мхп
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