Рада прийняла закон щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання

Верховна Рада України 243 голосами "за" ухвалила у другому читанні та у цілому закон №14067 щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, повідомив комітет з енергетики та ЖКП у телеграм-каналі у середу.

"Документ спрямований на модернізацію систем централізованого теплопостачання та підвищення їх ефективності", – зазначили у комітеті.

Основними новаціями закону є стимулювання встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до централізованого теплопостачання, та визначення чітких механізмів їх встановлення, фінансування, експлуатації та обслуговування.

Окрім того, документ направлений на удосконалення термінології законодавства у сфері теплопостачання та її узгодження з чинним законодавством, вдосконалення підходів до фінансування програм і тарифоутворення, а також створення умов для впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Як зазначили у комітеті, прийняття закону сприятиме підвищенню ефективності централізованого теплопостачання, покращенню якості теплової енергії для споживачів, зменшенню витрат підприємств на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також модернізації теплової інфраструктури та підвищенню енергетичної стійкості України.