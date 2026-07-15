ФГВФО домагається участі у справі Укрінбанку щодо повернення 1,8 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО, Фонд) повторно звернувся до Верховного Суду з клопотанням про розгляд за участю сторін справи щодо виведення Укрінбанку з-під державного нагляду, від результату якої залежить повернення державі 1,8 млрд грн.

Зазначається, що Верховний Суд відхилив попереднє клопотання ФГВФО про участь у судовому засіданні та планує розглянути справу без участі сторін.

Фонд повторно просить провести засідання з викликом сторін, а також передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки вважає порушене в ній питання фундаментальним для банківської системи.

На виплати вкладникам Укрінбанку ФГВФО спрямував 1,8 млрд грн, залучених у держави. Питання повернення цієї суми державі стало предметом розгляду тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

За даними Фонду, після запровадження тимчасової адміністрації колишні власники банку внесли зміни до Єдиного державного реєстру та перереєстрували юридичну особу ПАТ "Укрінбанк" із Києва на ПАТ "Укрінком" – небанківську юридичну особу з новою адресою у Сіверськодонецьку.

Активи Укрінбанку після цього перейшли під контроль "Укрінкому", що заблокувало ліквідацію банку та розрахунки з його кредиторами. Наразі "Укрінком" намагається пройти процедуру банкрутства як небанківська юридична особа.

На підтвердження своєї позиції Фонд посилається на рішення Великої Палати Верховного Суду від 10 грудня 2019 року у справі №925/698/16. У ньому зазначено, що припинення банківської діяльності можливе лише за процедурою, встановленою банківським законодавством, а виведення банку з ринку не може бути зупинене через порушення прав його колишніх власників.

Як повідомлялося, НБУ 1 жовтня 2015 року визнав Укрінбанк проблемним через неодноразове порушення нормативу миттєвої ліквідності. Банк подав план фінансового оздоровлення, що передбачав залучення від інвестора 500 млн грн, однак кошти не надійшли.

Регулятор 24 грудня 2015 року відніс Укрінбанк до категорії неплатоспроможних, після чого ФГВФО запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Нацбанк 22 березня 2016 року відкликав банківську ліцензію та ухвалив рішення про ліквідацію банку.