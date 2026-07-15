БЕБ відзвітувало про припинення нелегальних точок продажу вейп-продукції на Вінниччині

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області завершили досудове розслідування та повідомили про підозру двом особам за фактом незаконного збуту електронних сигарет та комплектуючих, це повідомляється на офіційному сайті відомства у середу.

Зазначається, що слідство встановило, що торгівлю рідинами для електронних сигарет здійснювали у магазинах на території Вінницької області без ліцензій та дозвільних документів. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад 4,5 тис. ємностей із нікотином, гліцерином та ароматизаторами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів). Матеріали одного з кримінальних проваджень із обвинувальним актом уже скеровано до суду. Під час досудового розслідування підозрювані добровільно перерахували 130 тис. грн на потреби підрозділів Збройних Сил України.

Оперативний супровід у справі здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області, процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, раніше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на звіт Нацполіції заявила, що за січень-червень 2026 року в Україні з незаконного обігу вилучили понад 66 тис. флаконів рідин для електронних сигарет та припинили діяльність трьох підпільних виробництв у Київській області. За її словами, проблема досягла промислових масштабів.

Проблема нелегального ринку вейпів залишається однією з найгостріших у сфері обігу підакцизних товарів на тлі підготовки до запуску системи контролю "еАкциз" з 1 листопада 2026 року.