Рада ухвалила закон про розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання для модернізації мереж і впровадження ІТП

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання, спрямований на створення умов для модернізації та відновлення тепломереж (законопроєкт №14067).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", документ на засіданні в середу підтримали 243 народних депутати, жодного голосу проти не зафіксовано.

Документ є одним з індикаторів програми Ukraine Facility. Він передбачає запровадження механізмів обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будівлях, приєднаних до централізованих мереж.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, розробленого Міністерством розвитку громад та територій України, централізоване теплопостачання закріплюється як сфера державного інтересу. Закон покликаний стимулювати використання відновлюваних джерел енергії та когенерації, сприяти розвитку інвестиційних програм, а також заохочувати суб’єктів господарювання та споживачів до енергозбереження.

Документ визначає відповідальність теплотранспортувальних організацій за обслуговування встановлених ІТП та передбачає вдосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію, зокрема шляхом включення витрат на встановлення теплопунктів у тариф на транспортування. Крім того, закон передбачає уточнення конкурентних засад для теплогенеруючих організацій. Реалізація цих норм не потребуватиме додаткового фінансування з державного або місцевих бюджетів.

У рамках ухваленого акта очікується розробка та затвердження низки підзаконних документів, серед яких правила виробництва, транспортування, постачання та користування тепловою енергією, типовий договір про обслуговування ІТП, а також порядок прийняття рішень про технічну можливість та економічну доцільність їх встановлення в будівлях.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 лютого прийняла законопроєкт №14067 у першому читанні. Під час підготовки до другого читання парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг мав доопрацювати його з огляду на поточні виклики в енергетичній сфері.