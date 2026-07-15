На посаду глави "Нафтогазу" розглядають дві кандидатури з його правління – Федоренка та Ткачука

Голова правління "Укргазвидобування" Юрій Ткачук не є єдиною, а тим паче пріоритетною кандидатурою на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", розглядається також кандидатура комерційного директора НАК Сергія Федоренка, повідомило джерело в уряді.

"По Федоренко є консенсус всередині НАК, в галузі і в бізнес колах, що це сильний менеджер, і саме він краще підійшов би на роль очільника "Нафтогазу" після Корецького", – зазначив співрозмовник "Енергореформи", додавши, що Федоренко вибудовував комерційну стратегію, гарно спілкується з міжнародниками партнерами, працює по американському LNG треку.

За його словами, поставити Ткачука – це досить суперечливе рішення з двох причин.

"По-перше, це забрати щойно призначеного керівника з "Укргазвидобування", по суті, ключового видобувного активу. Знайти туди когось зараз буде ще більшим викликом. По-друге, для керівництва всією Групою "Нафтогаз" потрібні інші навички, більш комплексні", – висловив думку співрозмовник.

Щодо введення Ткачука у правління НАК два дні тому, джерело вказало, що не пов’язувало б це напряму з можливим призначенням його главою "Нафтогазу".

Згідно зі статутом НАК, тимчасового керівника компанії, як і постійного призначає наглядова рада.

Як повідомлялося,изранку середи у ЗМІ пройшла інформація про можливе призначення голови правління "Укргазвидобування" Сергія Ткачука очільником НАК "Нафтогаз України" після того, як нинішній очільник стане прем’єр-міністром.