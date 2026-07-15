Ринок пального зустрів нову хвилю подорожчання – директор А-95

Ціни на дизпальне на українському оптовому ринку пального 14 липня зросли на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними – 75 грн/л, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у середу.
"Вчора оптові ціни на дизпальне зросли одразу на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними (75 грн/л). Сьогодні зранку вже було 76-77", – написав він на сторінці в Facebook.
За словами Куюна, також 15 липня кластер АЗС з мінімальними цінами почав рух вверх – на 1-2 грн/л. Потенціал зростання становить мінімум 5 грн/л.
"По бензину пропозицій в опті можна сказати що немає. Навіть на окремих мережевих станціях А-95 тимчасово випав. (Але те можна списати на промахи в закупках і логістиці.) Коротко кажучи, тут теж буде зростання", – констатував експерт.
Як він нагадав, на прохання уряду ринок зробив у квітні великі запаси бензину та дизпального і зустрів з ними травень і зниження цін. Закуплене паливо продавали за максимальними цінами майже весь червень і тому увійшли в липень з двічі меншим запасом, ніж у червні.
У такому стані ринок зустрів нову хвилю подорожчання, визваного висхідною ціновою динамікою на світових ринках, і наразі потенціал стримування цін вичерпаний.
За словами Куюна, відмінність поточної ситуації від березневої – у відсутності паніки на зовнішньому ринку, коли ніхто не перекриває постачання в Украну і пропозицій вистачає.
"Але від зростання цін нікуди не подінешся", – резюмував Куюн.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 на 15 липня порівняно з 30 червня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж):
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|73,90 (73,90)
|76,90 (76,90)
|74,90 (74,90)
|76,90 (76,90)
|38,40 (39,40)
|UPG
|73,90 (73,90)
|75,90 (75,90)
|74,26 (74,26)
|76,90 (76,90)
|38,40 (39,40)
|ОККО
|78,90 (78,90)
|81,90 (81,90)
|79,90 (79,90)
|82,90 (82,90)
|41,90 (41,90)
|WOG
|78,90 (78,90)
|81,90 (81,90)
|79,90 (79,90)
|82,90 (82,90)
|41,90 (41,90)
|Soсar
|78,90 (78,90)
|82,90 (82,90)
|80,90 (80,90)
|83,90 (83,90)
|41,90 (41,90)