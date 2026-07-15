Ринок пального зустрів нову хвилю подорожчання – директор А-95

Ціни на дизпальне на українському оптовому ринку пального 14 липня зросли на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними – 75 грн/л, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у середу.

"Вчора оптові ціни на дизпальне зросли одразу на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними (75 грн/л). Сьогодні зранку вже було 76-77", – написав він на сторінці в Facebook.

За словами Куюна, також 15 липня кластер АЗС з мінімальними цінами почав рух вверх – на 1-2 грн/л. Потенціал зростання становить мінімум 5 грн/л.

"По бензину пропозицій в опті можна сказати що немає. Навіть на окремих мережевих станціях А-95 тимчасово випав. (Але те можна списати на промахи в закупках і логістиці.) Коротко кажучи, тут теж буде зростання", – констатував експерт.

Як він нагадав, на прохання уряду ринок зробив у квітні великі запаси бензину та дизпального і зустрів з ними травень і зниження цін. Закуплене паливо продавали за максимальними цінами майже весь червень і тому увійшли в липень з двічі меншим запасом, ніж у червні.

У такому стані ринок зустрів нову хвилю подорожчання, визваного висхідною ціновою динамікою на світових ринках, і наразі потенціал стримування цін вичерпаний.

За словами Куюна, відмінність поточної ситуації від березневої – у відсутності паніки на зовнішньому ринку, коли ніхто не перекриває постачання в Украну і пропозицій вистачає.

"Але від зростання цін нікуди не подінешся", – резюмував Куюн.

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 на 15 липня порівняно з 30 червня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж):