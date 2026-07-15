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Економіка

Ринок пального зустрів нову хвилю подорожчання – директор А-95

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Ринок пального зустрів нову хвилю подорожчання – директор А-95

Ціни на дизпальне на українському оптовому ринку пального 14 липня зросли на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними – 75 грн/л, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у середу.

"Вчора оптові ціни на дизпальне зросли одразу на 5 грн/л і зрівнялись з роздрібними (75 грн/л). Сьогодні зранку вже було 76-77", – написав він на сторінці в Facebook.

За словами Куюна, також 15 липня кластер АЗС з мінімальними цінами почав рух вверх – на 1-2 грн/л. Потенціал зростання становить мінімум 5 грн/л.

"По бензину пропозицій в опті можна сказати що немає. Навіть на окремих мережевих станціях А-95 тимчасово випав. (Але те можна списати на промахи в закупках і логістиці.) Коротко кажучи, тут теж буде зростання", – констатував експерт.

Як він нагадав, на прохання уряду ринок зробив у квітні великі запаси бензину та дизпального і зустрів з ними травень і зниження цін. Закуплене паливо продавали за максимальними цінами майже весь червень і тому увійшли в липень з двічі меншим запасом, ніж у червні.

У такому стані ринок зустрів нову хвилю подорожчання, визваного висхідною ціновою динамікою на світових ринках, і наразі потенціал стримування цін вичерпаний.

За словами Куюна, відмінність поточної ситуації від березневої – у відсутності паніки на зовнішньому ринку, коли ніхто не перекриває постачання в Украну і пропозицій вистачає.

"Але від зростання цін нікуди не подінешся", – резюмував Куюн.

 

Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 на 15 липня порівняно з 30 червня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж):

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л)
Укрнафта 73,90 (73,90) 76,90 (76,90) 74,90 (74,90) 76,90 (76,90) 38,40 (39,40)
UPG 73,90 (73,90) 75,90 (75,90) 74,26 (74,26) 76,90 (76,90) 38,40 (39,40)
ОККО 78,90 (78,90) 81,90 (81,90) 79,90 (79,90) 82,90 (82,90) 41,90 (41,90)
WOG 78,90 (78,90) 81,90 (81,90) 79,90 (79,90) 82,90 (82,90) 41,90 (41,90)
Soсar 78,90 (78,90) 82,90 (82,90) 80,90 (80,90) 83,90 (83,90) 41,90 (41,90)

 

#пальне #подорожчання
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