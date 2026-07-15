Корецький задекларував 32,3 млн грн доходів за 2025р

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України, голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький вніс 32 млн 244 тис. 806 грн доходів в електронну декларацію про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, за 2025 рік дохід Корецького в "Нафтогазі", "Укрнафті", "Укртатнафті" та в "Замок на Паньківській" становив 28 676 065 грн, додаткові виплати в компаніях – 215 639 грн, банківські проценти – 19 146 грн, роялті в ТОВ "Санеко трейд" – 2 320 000 грн, сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення – 1 013 956 грн. Його дружина задекларувала 4 873 962 грн доходів.

Також Корецький вказав у декларації 1,1 млн грн, 331,6 тис. дол, 527,9 тис. євро і 838 фунтів стерлінгів на банківських рахунках, 43,6 млн грн і 2,3 млн дол – коштів, позичених третім особам, у тому числі наданої поворотної фінансової допомоги, 275 тис. дол і 1,1 млн євро готівкою, а дружина – 4,9 млн грн, 311 тис. дол, 9 євро на банківських рахунках, 8,4 млн грн – коштів, позичених третім особам, у тому числі наданої поворотної фінансової допомоги.

Згідно з декларацією, Корецький володіє земельними ділянками (загальна площа 261,6 тис. кв. м) в Донецькій області, орендує житловий будинок (площа не вказана) в Козині Київської області. Дружина володіє земельними ділянками (загальна площа 3,8 тис. кв. м) у Волинській області, а також орендує нежитлові приміщення (71,9 та 287,2 кв. м) в Києві. Серед іншого, родина безоплатно користується квартирою (233,9 кв. м) в Києві.

Крім того, дружина Корецького володіє автомобілем Maserati Levante 2021 року випуску, орендує Land Rover Range Rover 2017 року (користується Корецький), а сам голова НАК орендує Mercedes-Benz E 220 2018 року випуску.

В декларації також вказано, що у Корецького є: 6 годинників (Rolex, Patek Philippe, Breguet, OPUS і Ulysse Nardin), а у дружини – 6 сумок (Chanel і Hermes), 4 дорогоцінні підвіски (Chopard, Van Cleef and Arpels і Tiffany and Co.), 2 пари сережок (Tiffany and Co. і Van Cleef and Arpels), 2 годинники (Rolex, Hublot і Patek Philippe), 4 браслети (Cartier), 2 каблучки (Cartier і Tiffany and Co.)

Серед іншого, Корецький володіє 19,93% ТОВ "Молпром-резерв", володіє і є кінцевим бенефіціаром 100% – Unigo Holdings Limited (Кіпр) і 100% – Sungroup Invest (Cyprus) Ltd (Кіпр), а також є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Солар продакшн Україна", а дружина володіє і є кінцевим бенефіціаром ТОВ Фортекс енерджі" і ТОВ "Нова кавова культура".

Згідно з декларацією, Корецький володіє правом на торгові марки: "Більше радості", "Doppio", "Idealist", "GREENWOOD", "IamIdealist", "Idealist coffee" і "Tutti".

Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому технічному університеті за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу – за спеціальністю "Видобування нафти і газу".

Пройшов шлях від молодшого аналітика групи компаній "Континіум" (з 1999 року) до генерального директора компанії "Континіум" (з 2007 року).

З 2013 року до кінця 2018 року розвивав бізнес мережі АЗК WOG на посаді СЕО.

Після чого розпочав реалізацію власних проєктів. Був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

З 9 листопада 2022 року обіймав посаду директора ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". З 14 травня 2025 року – голова правління НАК "Нафтогаз України".

За даними Руху "Чесно", у 2002-2006 роках і 2012-2014 роках був помічником нардепа Верховної Ради 4 і 7 скликання на громадських засадах Ігоря Єремеєва.

У 2006 році балотувався до Волинської обласної ради 5 скликання від "Народного блоку Литвина", а також до Верховної Ради 5 скликання від того ж Блоку.

У 2007-2012 рр. був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради 6-го скликання Катерини Ващук, обраної від "Народного блоку Литвина".