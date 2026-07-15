Гетманцев: Є підстави вважати, що Марченко залишиться на посаді міністра фінансів у новому уряді

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") вважає, що в новому складі уряду Міністерство фінансів знову очолить Сергій Марченко.

"Я маю багато підстав вважати, що там не буде змін", – сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи зміниться керівництво в профільному міністерстві, з яким взаємодіє фінансовий комітет.

Народний депутат підкреслив, що задоволений роботою Марченка та діяльністю міністерства.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.