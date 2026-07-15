НБУ змінить напис номіналу на банкноті 2 тис. грн зі Стусом

Національний банк України (НБУ) вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти 2 тис. грн з портретом Василя Стуса після дискусії щодо стилістичної подібності напису до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту російського походження, повідомив регулятор.

"Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія", – прокоментував голова Нацбанку Андрій Пишний.

Оновлений напис номіналу виконають відповідно до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script без авторських варіацій.

У Нацбанку зазначили, що під час створення попереднього варіанта напису шрифтовий пакет не використовувався, а юридичних питань щодо його оформлення немає.

Банкноту ще не запустили у виробництво, тому зміни не вплинуть на строк її введення в обіг, запланованого на 4 вересня 2026 року.

"Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено. І дякую уважним професіоналам, які не байдужі до того, як виглядає наша гривня. Так і має працювати відповідальність – взаємно", – написав Пишний у Facebook.

Як повідомлялося, НБУ 10 липня презентував нову банкноту номіналом 2 тис. грн із портретом українського поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса. На її зворотному боці зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

Після презентації нової банкноти дизайнер Богдан Гдаль заявив, що в її оформленні знову використано шрифт Bickham Script із неофіційною кириличною адаптацією, яку він називає піратською.

За його словами, йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман. Аналогічне питання Гдаль разом зі шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком порушував у 2019 році після випуску банкноти номіналом 1 тис. грн.