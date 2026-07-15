НКЦПФР підписала меморандум з IOSCO після майже 10 років підготовки

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у вівторок підписала Багатосторонній меморандум про взаєморозуміння (MMoU) з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів IOSCO, що підтверджує відповідність українського регулятора міжнародним стандартам, повідомив член Комісії Максим Лібанов.

"Приєднання до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння з IOSCO відкриває нові можливості для міжнародної співпраці, обміну інформацією, ефективнішого правозастосування та посилення захисту інвесторів", – написав він у LinkedIn.

Лібанов нагадав, що процес підготовки був розпочатий майже 10 років тому разом з тодішнім головою НКЦПФР Тимуром Хромаєвим, а завершена зараз з новим головою Олексієм Семенюком.

Член Комісії зауважив, що для підписання знадобилося майже десятиліття наполегливої роботи: законодавчих реформ, узгодження з міжнародними стандартами, зміцнення інституційного потенціалу Комісії та побудова довіри з міжнародними партнерами.

Лібанов також подякував Генеральному секретаріату IOSCO за професіоналізм, відкритість, конструктивну участь та довіру до українського регулятора.

MMoU був розроблений IOSCO після подій 11 вересня 2001 року, коли IOSCO створила Спеціальну проектну групу для вивчення того, як регулятори ринку цінних паперів можуть розширити співпрацю та обмін інформацією. На березень цього року IOSCO підписала його із регуляторами 131 країни зі 167 звичайних та асоційованих членів організації, які мають право на підписання.

Як зазначається на сайті організації, меморандум встановлює міжнародний стандарт для транскордонної співпраці та надає регуляторам ринку цінних паперів інструменти для боротьби з транскордонним шахрайством та неправомірними діями, які можуть послабити світові ринки та підірвати довіру інвесторів.

Меморандум про взаєморозуміння визначає конкретні вимоги щодо того, якою інформацією можна обмінюватися та як це має відбуватися; правоздатність вимагати інформацію; види інформації, яку можна примусово надати; правоздатність щодо обміну інформацією та допустиме використання інформації.

Він також встановлює конкретні вимоги щодо конфіденційності обмінюваної інформації та гарантує, що жодні внутрішні закони чи нормативні акти про банківську таємницю, блокування не перешкоджатимуть регуляторам цінних паперів ділитися цією інформацією зі своїми колегами в інших юрисдикціях.

Запити на інформацію можуть бути подані, коли органи влади розслідують правопорушення, пов’язані інсайдерською торгівлею та маніпулювання ринком; перекручуванням суттєвої інформації та інші шахрайські або маніпулятивні практики, пов’язані з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами.

Окрім того мова йде також про залучення та управління коштами інвесторів та замовленнями клієнтів; реєстрацію, випуск, пропозицію або продаж цінних паперів та деривативів; діяльність ринкових посередників, включаючи інвестиційних та торгових консультантів, які повинні мати ліцензію або реєстрацію, колективні інвестиційні схеми, брокерів, дилерів та агентів з переказу коштів та діяльність ринків, бірж та клірингових і розрахункових установ.