"Нафтогаз" після призначення Корецького прем'єром може тимчасово очолити глава "Укргазвидобування" Ткачук – ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" після призначення нинішнього очільника компанії Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра може тимчасово очолити голова правління АТ "Укргазвидобування" Юрій Ткачук, який понад три роки очолював ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на свої джерела в уряді, що таке рішення може бути прийнято на час до проведення конкурсу на посаду СЕО "Нафтогазу".

Як повідомлялося, віднедавна Ткачук був введений в правління "Нафтогазу". На сайті НАК зазначили, що він має понад 25 років досвіду роботи у великих компаніях енергетичного та промислового секторів України.

Зокрема, працював фінансовим директором ПрАТ "Запоріжтрансформатор", фінансовим директором Індустріального дивізіону Групи "Енергетичний стандарт" та бізнес-партнером з економіки та фінансів Дивізіону "Технічне забезпечення" НАК "Нафтогаз України".

З листопада 2022 року Ткачук обіймав посаду фінансового директора АТ "Укрнафта", де відповідав за реалізацію фінансової стратегії, ризик-менеджмент та інвестиційну політику. З травня по грудень 2025 виконував обов’язки керівника підприємства.

До правління "Нафтогазу" входять також директор з людського капіталу Олена Артазей, ССО Сергій Федоренко, директор з правових та регуляторних питань Оксана Волинець та CFO Павло Лівертовський.

Сергій Корецький вже проводить зустрічі з депутатами щодо свого призначення на посаду премєра. На енергоринку у коментараях Енергореформі його призначення сприйняли "переважно позитивно і зі стриманим оптимізмом".