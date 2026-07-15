IFC може розділити з "ОТП Лізинг" ризики за портфелем на EUR50 млн

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість взяти на себе до 50% ризику за портфелем лізингових угод "ОТП Лізинг" обсягом до EUR50 млн для малого та середнього бізнесу (МСБ) і більших компаній в Україні.

Як зазначається у матеріалах корпорації, рада директорів IFC планує розглянути проєкт 20 липня 2026 року.

Проєкт є частиною програми дій щодо підвищення економічної стійкості України (ERA) та передбачає створення нефінансованого механізму розподілу ризиків, участь IFC у якому може становити до EUR25 млн.

Увесь портфель може бути спрямований на лізингове фінансування сталих проєктів у сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності та кліматично орієнтованого сільського господарства.

Щонайменше 20% портфеля має припадати на окремі категорії бізнесу з недостатнім доступом до фінансування, зокрема агропідприємства, компанії у власності жінок, а також підприємства, якими керують молоді люди чи ветерани або які їх працевлаштовують.

IFC також планує надати "ОТП Лізинг" консультаційну підтримку для розвитку фінансування сталих проєктів із пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. Окремий консультаційний проєкт має допомогти компанії розширити охоплення зазначених категорій бізнесу.

"ОТП Лізинг" є найбільшою лізинговою компанією України та на 100% належить угорській OTP Bank Plc. За даними IFC, станом на 31 грудня 2025 року її частка на ринку за обсягом лізингового портфеля становила близько 34%.

Згідно з фінансовою звітністю "ОТП Лізинг", за 2025 рік виручка компанії збільшилася на 8,3% порівняно із 2024 роком – до 1 млрд 699,1 млн грн, тоді як чистий прибуток виріс на 25,8% – до 886,1 млн грн.