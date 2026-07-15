Валютна виручка від експорту чорних металів за 6 міс. знизилась на 3,9%, імпорт зріс на 4,5%

Металургійні підприємства України в січні-червні поточного року зменшили надходження від експорту чорних металів на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $1 млрд 478,041 млн з $1 млрд 538,513 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на чорні метали за цей період припало 7,02% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,68% за січень-червень-2025.

У червні 2026 року надходження від експорту становили $293,644 млн, тоді як попереднього місяця – $291,757 млн.

Водночас Україна за січень-червень-2026 збільшила імпорт аналогічної продукції на 4,5% – до $845,622 млн. У червні ввезено продукції на $140,744 млн.

Крім того, в січні-червні поточного року Україна скоротила експорт металовиробів на 14,8% – до $436,062 млн. У червні їх експортовано на $84,777 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 13,6% – до $590,757 млн. У червні цієї продукції ввезено на $125,767 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2025 році наростили надходження від експорту чорних металів на 7,85% порівняно з попереднім роком – до $3 млрд 339,487 млн. На чорні метали за рік припало 8,25% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 7,42% за 2024 рік. Водночас Україна за рік збільшила імпорт аналогічної продукції на 12,9% – до $1 млрд 669,544 млн. Крім того, Україна зменшила експорт металовиробів на 3% – до $916,151 млн. Імпорт металовиробів зріс на 24,4% – до $1 млрд 290,608 млн.

У 2024 році метпідприємства наростили надходження від експорту чорних металів на 16,9% порівняно з 2023 роком – до $3 млрд 96,343 млн. Водночас Україна наростила імпорт аналогічної продукції на 13,1% – до $1 млрд 478,814 млн.