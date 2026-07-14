Олійний термінал "Кернел" був пошкоджений російським обстрілом втретє за чотири дні

Термінал рослинної олії в Одеській області компанії "Кернел" був пошкоджений в результаті чергової атаки російського безпілотника вранці 14 липня.

"Атака спричинила пожежу та серйозно пошкодила більшу частину потужностей терміналу для зберігання соняшникової олії та перевантажувальну інфраструктуру", – йдеться у повідомлені компанії на Варшавській фондовій біржі у вівторок ввечері.

Згідно з ним, значний обсяг соняшникової олії, що зберігалася на терміналі, включаючи соняшникову олію, що належить третім особам, був втрачений в результаті атаки.

"Через тривалу тривалість пожежі та тривалі зусилля з гасіння пожежі, точний обсяг таких втрат на даному етапі неможливо визначити", – зазначено у повідомлені.

Згідно з ним, завдяки заходам безпеки та процедурам реагування на надзвичайні ситуації, повідомлення про жертви серед співробітників компанії відсутні.

"Компанія проводить роботи з очищення та оцінює масштаби пошкоджень та пов'язаних з ними збитків. Повний операційний та фінансовий вплив атаки все ще оцінюється", – підсумував "Кернел".

Напередодні компанія повідомила, що в результаті російських обстрілів у ніч на 11 та на 12 липня портові активи агрохолдингу "Кернел" зазнали значних руйнувань і їх діяльність призупинена.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення. Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникові олії", – йшлося у біржовій інформації від 13 липня.

Завдяки запровадженим заходам безпеки ніхто із співробітників також не постраждав, як і під час останнього обстрілу.

"Кернел" зазначав, що терміни відновлення роботи термінала залежатимуть від ліквідації наслідків обстрілів та результатів інженерного аудиту.

У компанії наголошували, що удари по портовій інфраструктурі становлять загрозу не лише для експорту української агропродукції, а й для глобальної продовольчої безпеки та міжнародного судноплавства.

У "Кернел" також зазначили 13 липня, що під час атак у порту перебували під завантаженням судна під прапорами Китаю та інших держав.

Як повідомлялося, термінал агрохолдинга "Кернел" у порту Чорноморська вже був пошкоджений під час атаки російських дронів у ніч на 3 травня та на 5 червня. У травні пошкоджень зазнав термінал компанії з перевалки рослинної олії. 18 травня російські БПЛА пошкодили елеватор "Кернел" на Хмельниччині.

Міноборони Росії раніше у вівторок повідомляло по ударам по порту "Південний".

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Згідно зі звітом за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.