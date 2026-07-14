"Нафтогаз" реструктуризував євробонди на EUR1,2 млрд – компанія

Група "Нафтогаз" реструктуризувала єврооблігації на EUR600 млн із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.

"Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії", – йдеться у пресрелізі "Нафтогазу" ввечері у вівторок.

Згідно з ним, загальна сума реструктуризація визначена у EUR1,2 млрд.

"Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону", – наводяться у релізі слова CEO Групи "Нафтогаз" Сергія Корецького.

Наголошується, що реструктуризація є одним із ключових кроків у забезпеченні фінансової стабільності "Нафтогазу" на тлі повномасштабної війни та системних атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання перед державою і споживачами та готується до проходження чергового опалювального сезону", – йдеться у релізі.

Згідно з біржовим повідомленням "Нафтогазу", кворум на зборах по євробондам-2026 склав 97,02% від усіх облігацій, голосів у підтримку було подано 99,43%. Для євробондів-2028 ці показники склали відповідно 94,67% та 99.7%.

Як повідомлялося, нові євробонди-2032 в євро запропоновано поступово погашати за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 в доларах графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Запропоновані для голосування умови в цілому співпадали з тими, які були оголошені 9 червня, коли Група "Нафтогаз" оголосила про досягнення принципової угоди щодо реструктуризації з ad hoc комітетом власників приблизно 40% цих паперів щодо продовження строків їхнього погашення до 2032-2033 років.

За згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 буде сплачено 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 – 0,5%, ad hoc комітету – 0,25%. Їх виплата очікується 17 липня.

Купонна ставка як євробондів-2026, яка наразі складає 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнює 7,625%, буде піднята до 8,95% річних.

В той же час у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити всі купони грошима.

Заявлено також, що 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 будуть погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік будуть капіталізовані.

Згідно із пропозицією ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. В той же час зроблені поступки для можливості "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Також серед нових умов заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, щоправда за винятком випадків, коли компанія зобов'язана це зробити згідно з чинним законодавством України.

Окрім того, "Нафтогаз" до погашення євробондів повинен мати рейтинг у будь-який час щонайменше одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість направляти на виплату євробондів гроші, присуджені за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.

Заявки від власників єврооблігацій приймалися до 9 липня, голосування були призначені на 14 липня, а звершення операції – до 16 вересня.

Корецький пояснював, що втрати власного видобутку газу від російських ударів компанія змушена компенсовувати більш дорогими імпортними поставками, що, безумовно, впливає на фінансово-економічні показники.

"Ситуація ще більше посилюється іншими факторами, включаючи зобов'язання щодо надання публічних послуг (також відомі як "PSO"), які Група повинна виконувати згідно з чинним законодавством, щоб допомогти пом'якшити негативний вплив війни, а також втрату доходів від транзиту нафти та газу", – йшлося у пропозиції про реструктуризацію.

Згідно з нею, разом ці нещодавні фактори сприяли значному зниженню прибутковості Групи та створили надзвичайне навантаження на її наявну ліквідність.

"У відповідь на ці фактори, Пропозиція (про реструктуризацію) розроблена для того, щоб забезпечити Групі можливість пом'якшити значні пошкодження інфраструктури, накопичити запаси природного газу, достатні принаймні для забезпечення опалювального сезону 2026/2027 років (а також майбутніх опалювальних сезонів), відновити ліквідність та належним чином виконувати обов'язки, покладені на неї урядом України згідно з PSO", – зазначав "Нафтогаз".

Запитуваний період відстрочки також відображає потреби в капітальних витратах, які, як очікує Група, залишатимуться підвищеними найближчим часом та які не можуть бути суттєво зменшені без загрози стабільності діяльності "Нафтогазу", – додавала компанія.

Фінансовим консультантом для сприяння взаємодії з власниками облігацій та формулювання пропозиції НАК обрав Rothschild & Co.