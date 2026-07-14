Мінфіну вдалося на 5-10 б.п. знизити ставки на 2-3-річні ОВДП завдяки високому попиту

Міністерству фінансів вдається другий тиждень поспіль трохи опускати ставки на дворічні та трирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах завдяки значному перевищенню попиту над пропозицією: в цей раз зниження склало 5-10 базисних пунктів (б.п.).

Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, ставка відсікання облігацій із погашенням через 22 місяці склала 15,65%, середньозважена – 15,6%, тоді як тиждень тому вони дорівнювали 15,7% річних.

Окрім того опустилися й максимальні та мінімальні ставки у заявках на купівлю цих облігацій: відповідно до 15,7% з 15,79% та з 15,55% до 15,5%.

Щодо трирічних ОВДП, то порівняно із попереднім таким аукціоном три тижні тому ставки відсікання та середньозважена знизилися до 16,08% з 16,15% річних.

За пропозиції у 2 млрд грн на кожному з аукціонів (тут і далі за номіналом) попит на дворічні облігації становив 6,82 млрд грн, на трирічні – 8,69 млрд грн, відповідно Мінфін задовільнив 27 з 33 та 23 з 39 заявок.

На аукціоні з продажу річних ОВДП попит лише незначно перевищив пропозицію – 2,29 млрд грн, тож ставка відсікання залишилася на рівні 15,15%, а середньозважена знизилася лише на 1 базисний пункт – до 15,13% з 15,14% річних. Мінфін повністю або частково задовільнив всі 22 заявки.

Як повідомлялося, на аукціоні з продажу дворічних ОВДП тиждень тому ставка відсікання опустилася на 9 б.п., середньозважена – на 3 б.п.

Окрім того у минулий вівторок Мінфін після місячної перерви запропонував новий випуск 42-місячних потенційних бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 60% обов'язкових резервів, та за рахунок перевищення попиту над пропозицією у 2,8 рази зміг знизити ставки за ними на 7-9 б.п.: відсікання – до 12,83%, середньозважену – до 12,75% річних.

Всього в цей вівторок обсяг продаж склав 6,29 млрд грн порівняно із 8,83 млрд грн тиждень тому, бо пропозиція бенчмарк-ОВДП становила 5 млрд грн.

Як повідомлялося, Мінфін на третій квартал цього року анонсував по три аукціони з розміщення гривневих облігацій з терміном погашення один, два та три-три з половиною роки.

Щодо валютних облігацій, то якщо у другому кварталі цього року Мінфін збільшив кількість аукціонів з їх розміщення до п'яти з трьох кварталом раніше, то на третій квартал він запланував лише один такий аукціон – 7 липня – з розміщення облігацій в євро з погашенням 18 листопада наступного року.

Також поки анонсований один аукціон з обміну облігацій – замість паперів із погашенням 5 серпня цього року пропонуватимуться потенційні бенчмарк-ОВДП із погашенням 5 грудня 2029 року.