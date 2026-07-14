Основний попит на мобільні укриття формує бізнес, частка звернень від громад не перевищує 5% – ПБГ "Ковальська"

Обмежене фінансування та відсутність діючого механізму оцінки відповідності мобільних укриттів стримують їх активне встановлення, частка замовлень від громад не перевищує 5% загальної кількості заявок, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" промислово-будівельна група "Ковальська".

"Основний попит на мобільні укриття сьогодні формує бізнес, який прагне забезпечити безпеку своїх працівників. Йдеться насамперед про автозаправні комплекси, виробничі підприємства, офісні будівлі, а також житлові комплекси, різноманітні навчальні заклади тощо. Частка запитів від громад становить лише 5% від усієї кількості заявок", – прокоментували у пресслужбі групи.

За її даними, понад третина всіх звернень щодо мобільних укриттів надходить з Київської області.

Як пояснила "Ковальська", одним з чинників обмеженого попиту на мобільні укриття з боку громад є відсутність практичного механізму оцінки відповідності мобільних укриттів. Так, первинні мобільні укриття підпадають під дію Технічного регламенту засобів цивільного захисту згідно з постановою уряду №535 від 26 травня 2023 року, який передбачає проведення оцінки відповідності, оформлення декларації та нанесення знаку відповідності технічним регламентам.

"Однак наразі в актуальному реєстрі випробувальних лабораторій НААУ від 9 липня 2026 року немає лабораторії, у сфері акредитації якої є випробування за ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування". Відповідно, відсутній повний регламентний ланцюг", – пояснили у групі.

Неврегульованість механізму створює для громад ризики під час закупівлі та прийняття мобільних укриттів на баланс, навіть якщо вони повністю відповідають вимогам безпеки, зазначається у повідомленні.

Крім того, громади потерпають від недостатнього фінансування на мобільні укриття.

"У бюджеті Києва минулого року на закупівлю мобільних укриттів було передбачено 500 млн грн. Водночас через те, що ДСТУ 9329:2025 був затверджений у другій половині 2025 року, ці кошти фактично не були використані. Цього року видатків на закупівлю мобільних укриттів у бюджеті столиці вже не передбачено", – повідомили в пресслужбі.

За даними ПБГ, станом на грудень 2025 року згідно нових стандартів ДСТУ 9329:2025 у Києві встановили лише одне укриття в Деснянському районі, яке було передано громаді компанією "Ковальська".

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об’єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській та Чернігівській областях.