Мінфін, правоохоронці та контролюючі органи узгодили кроки щодо протидії дробленню бізнесу та ухиленню від сплати податків

Міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі із учасниками Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки узгодили подальші кроки щодо протидії штучному дробленню бізнесу, удосконалення методів виявлення незаконних практик ухилення від сплати податків та поглиблення міжвідомчої взаємодії.

Водночас, деталі та зміст узгоджених кроків у повідомленні на сайті Міністерства фінансів відсутні.

Як уточнили в Мінфіні, у зустрічі взяли участь перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, заступники міністра фінансів Світлана Воробей та Юрій Драганчук, а також керівники Державної податкової служби (ДПС), Державної митної служби (ДМС), Держфінмону та Бюро економічної безпеки (БЕБ). Учасники обговорили стан виконання протокольних доручень першого засідання групи, яке відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Метою діяльності МРГ визначено перехід від точкового реагування на окремі порушення до імплементації системних рішень для унеможливлення зловживань та формування прозорих умов ведення бізнесу, що дозволить захистити чесні компанії від недобросовісної конкуренції. За оцінкою Мінфіну, додаткові надходження до держбюджету мають забезпечуватися насамперед завдяки розширенню бази оподаткування, скороченню тіньового сектору та підвищенню рівня добровільного дотримання законодавства без посилення тиску на відповідальних підприємців.

Марченко наголосив, що детінізація економіки є одним із ключових пріоритетів Кабміну, складовою фінансової стійкості держави та основою співпраці з міжнародними партнерами, а досягнення відчутного результату можливе лише за умови скоординованої співпраці всіх залучених держорганів.

"Важливо перейти від фрагментованих зусиль до скоординованої співпраці та взаємодії. Наше спільне завдання - створити рівні та прозорі правила для бізнесу та мінімізувати можливості для функціонування схем. Це запит відповідального бізнесу і ми його враховуємо", - наводяться в публікації слова Марченка.

Під час зустрічі сторони заслухали інформацію про результати опрацювання заходів із протидії схемам ухилення від оподаткування, пропозиції щодо детінізації ринку праці, стан підготовки до впровадження Електронної системи контролю за обігом підакцизних товарів (еАкцизу), заходи з протидії незаконному обігу підакцизної продукції, а також підготовку відповідних законодавчих та організаційних рішень.

Як повідомлялося, перше установче засідання МРГ відбулося 23 червня 2026 року під головуванням Юлії Свириденко та Сергія Марченка, за результатами якого державним органам було надано доручення щодо підготовки комплексних рішень у пріоритетних сферах детінізації.