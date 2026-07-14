НКРЕКП звільнила жителів пошкодженого атаками РФ житла від плати за розподіл газу

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, відповідно до якого побутовим споживачам, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок збройної агресії РФ та не може використовуватися, згідно з вимогами безпечної експлуатації, не нараховуватиметься плата за послугу розподілу природного газу.

Відповідну постанову прийнято на засіданні енергорегулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн.

Крім того, як він зазначає на своєму сайті, рішенням скасовується нарахування плати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у випадках, визначених законодавством, та передбачається звільнення побутових споживачів від обов’язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи показання лічильника газу протягом періоду, коли споживання природного газу є неможливим і плата за його розподіл не нараховується.

Як повідомлялося, 16 червня 2026 року НКРЕКП схвалила проєкт постанови про звільнення побутових споживачів від сплати за послуги розподілу природного газу, а також за послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у зв’язку з пошкодженням або знищенням російськими агресорами їхніх об’єктів газоспоживання.

В обгрунтуванні проєкту постанови зазначалося, що ним пропонується внести відповідні зміни до Кодексу газорозподільних мереж (постанова НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2494), Типового договору розподілу та Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 № 2498 та від 5 січня 2023 № 2291 відповідно).

Регулятор вказує, що зазначений проєкт постанови приймається з метою приведення нормативно-правових актів НКРЕКП до вимог закону № 4825-ІХ, яким, зокрема, призупиняється нарахування плати за комунальні послуги у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна внаслідок агресії РФ. Закон набув чинності 15 квітня 2026 року.

"Ухвалені зміни врегульовують необхідні механізми для реалізації норм закону. Відтепер громадяни, які через наслідки війни не можуть користуватися природним газом через наявність небезпеки використання газового обладнання, не сплачуватимуть за послуги, які фактично не отримують", – резюмувала НКРЕКП після остаточного прийняття постанови.

Вона набуває чинності від дня її публікації.