НБУ дозволив українським операторам-перевізникам перерахування EUR3 мита за посилки в ЄС

Національний банк з 15 липня 2026 року дасть змогу операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України переказувати іноземну валюту за кордон для оплати введеного ЄС з 1 липня фіксованого мита EUR3 за кожну товарну категорію, що надсилається на територію ЄС у посилках вартістю до EUR150.

"Пом’якшення стосуватиметься міжнародних поштових та експрес-відправлень з України та інших країн, послуги з доставки яких надають українські оператори-перевізники", – йдеться у пресрелізі регулятора у вівторок.

Нацбанк нагадав, що аналогічний режим для платежів з України, пов’язаних з ввезенням посилок на територію США, діє з вересня 2025 року, коли в США скасували безмитний поріг у $800 і запровадили єдиний збір – 10% на всі міжнародні посилки та товари незалежно від їхньої вартості.