Україна та Польща не розширюватимуть потужність газового інтерконнектору протягом найближчого року

Оператори систем передачі Польщі (Gaz-System) та України (ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) 6 липня 2026 року провели щорічний аукціон із бронювання додаткової пропускної здатності у точці міждержавного з'єднання, який завершився безрезультатно, повідомляється на сайті Gaz-System.

"Жоден учасник ринку не забронював додаткові потужності на щорічному аукціоні в точці з'єднання "Польща-Україна", тому економічний тест дав негативний результат по обидва боки кордону", – зазначили у компанії.

У такому випадку, відповідно до вимог європейського мережевого кодексу NC CAM, процедура розподілу додаткових потужностей припиняється.

"Компанія Gaz-System завершила процедуру поетапного нарощування потужності на точці з'єднання Польща-Україна", – констатував польський оператор.

За інформацією Gaz-System, польський оператор намагався зробити проєкт максимально привабливим для учасників ринку. Зокрема, за погодженням із польським енергетичним регулятором оператор скоротив тривалість процедури до одного року, суттєво зменшив розмір обов'язкового фінансового забезпечення та спростив вимоги до гарантій, обмеживши їх розмір середньомісячною сумою фінансових зобов'язань користувача перед оператором.

"Попри ці кроки, потенційні замовники не виявили готовності укладати довгострокові контракти на нові потужності. Це свідчить про те, що на сьогодні ринок не бачить економічної доцільності збільшення пропускної спроможності польсько-українського газового інтерконектора", – написав ексочільник ОГТСУ Сергій Макогон у Facebook.

Він пояснив, що проєкт з поступового збільшення потужності (incremental capacity project), який діє в ЄС, передбачає будівництво нової газотранспортної інфраструктури лише за наявності підтвердженого довгострокового ринкового попиту. Якщо учасники ринку не готові бронювати додаткові потужності на тривалий період, проєкт не реалізується, що дозволяє уникнути будівництва надлишкової інфраструктури за рахунок споживачів.

За інформацією Gaz-System, наступне необов'язкове дослідження ринку в рамках процесу поступового розширення пропускної спроможності заплановано на липень 2027 року.

Як повідомлялося, ОГТСУ та Gaz-System у червні 2025 року домовилися продовжити дію тимчасово збільшеної гарантованої пропускної потужності в напрямку України до вересня 2026 року. Зокрема, гарантована пропускна спроможність у напрямку з Польщі в Україну була встановлена в обсязі до 7,2 млн куб. м/добу – у річному продукті на період з 1 жовтня 2025 року по 30 вересня 2026 року та до 11, 040 млн куб. м/добу – у квартальних, місячних, добових і внутрішньодобових продуктах на період з 1 жовтня 2025 року по 31 травня 2026 року.

"Однак нагадуємо, що реалізоване наразі рішення є тимчасовим (…) Сталий розвиток експортних можливостей, що гарантуватиме довгострокову стабільність поставок у напрямку України, потребуватиме додаткових інвестицій у транспортну інфраструктуру", – зазначили в Gaz-System наприкінці червня 2025 року.