ДПС запускає тест ПЗ "еАкцизу", запросила виробників та імпортерів

Державна податкова служба (ДПС) України оголосила про початок бета-тестування сервісів зі сплати акцизного податку в Електронній системі обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах ("еАкциз").

В ДПС уточнили, що тестування програмного забезпечення (ПЗ), за впровадження якого відповідає Міністерство цифрової трансформації, розпочинається 14 липня і триватиме до 11 жовтня 2026 року включно.

Згідно із повідомленням на сайті ДПС, спільно з розробником системи у тестовому середовищі відпрацьовано елементи для замовлення унікальних ідентифікаторів (УІ), зокрема, перевірку наявності боргу з акцизного податку, а також процеси нарахування та сплати податку для активації електронної акцизної марки. До участі запрошуються зареєстровані в системі економічні оператори (ЕО). Для координації дій учасникам рекомендовано надіслати лист на адресу [email protected] із темою "Тестування сплати АП / Назва ЕО / Код ЄДРПОУ", вказавши у тексті суть звернення, дату тестування та контакти відповідальної особи.

Суб'єкти господарювання можуть протестувати роботу системи за сімома основними технічними сервісами, використовуючи різні сценарії перевірки. Сервіс отримання інформації про стан заборгованості з АП (getExciseDebt) забезпечує надання даних про наявність або відсутність боргу за податковими платежами (КБК 1402, 1403, 1404) та митними платежами (КБК 1403) автоматично при кожному поданні повідомлення на формування УІ або за запитом. Сервіс повідомлень про УІ, сформовані системою "еАкциз", та УІ, внесені з ЄС (sendUI), за умови відсутності боргу дозволяє подати повідомлення на формування УІ з автоматичною передачею даних до ДПС. Сума акцизного податку стає узгодженим зобов'язанням і нараховується в інтегрованій картці платника податків (ІКП) на 15 робочий день з дня, наступного за днем отримання УІ, а при першому поданні ІКП за відповідним КБК відкривається автоматично.

Сервіс деактивації кодів УІ (deactivateUI) передає дані про деактивовані УІ з відповідною сумою податку, що можливо зробити до моменту активації електронної марки. Сценарії тестування передбачають перевірку коригувань: до настання граничного терміну сума зменшує загальне нарахування в ІКП на 15 робочий день, після граничного терміну – автоматично нараховується від'ємне значення зобов'язання. Оператори можуть протестувати помилки при зазначенні невірного номера повідомлення, помилкового КБК, завищеної суми податку або змішування УІ з різних повідомлень, а також отримати підтвердження при правильних параметрах.

Сервіс отримання даних про нарахування сплати за УІ до настання граничного терміну (getPaymentAccrualBeforeDeadline) перевіряє кількість УІ та суму податку, що підлягає нарахуванню, за умови наявності фактичної сплати. Сценарії дозволяють протестувати відмову через помилки у номері повідомлення, КБК чи сумі, а також через недостатність коштів (наприклад, спробу провести 200 грн за наявності 70 грн із відображенням залишку переплати), а за умови донесення повної суми система підтверджує нарахування. Сервіс отримання даних про нарахування після настання граничного терміну (getPaymentAccrualAfterDeadline) перевіряється на 15 робочий день після отримання УІ. Сценарій дозволяє протестувати ситуацію, коли ЕО вносить часткову суму (50 грн замість 200 грн), у день граничного терміну виникає борг у 150 грн, а система через сервіс getExciseDebt блокує формування нових УІ до повної доплати.

Для імпортерів передбачено сервіс повідомлень про зміну сум нарахування АП за УІ (updateExciseSum), який застосовується при запиті на ввезення партії товару, якщо через зміну ставок або ваги розрахована сума перевищує початкову і виникає потреба в доплаті. Наступний сервіс отримання даних про здійснення доплати та нарахування АП за УІ для імпортера (getSurchargeAccrual) працює автоматично за наявності попереднього повідомлення про зміну сум. Сценарії дозволяють протестувати відхилення запиту у разі невірного номера повідомлення про зміну сум, помилкового КБК, завищеної суми доплати чи відсутності фактичного перерахування коштів, а також успішне зарахування після повної сплати

В ДПС нагадали, що повноцінне запровадження системи "еАкциз" в Україні заплановане з 1 листопада 2026 року. Вона передбачає заміну паперових марок на електронні та змінює механізм і терміни сплати акцизного податку: протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання УІ, але не пізніше дня реалізації виробником або імпорту імпортером.

Ключовим компонентом реформи є обмін даними з інформаційно-комунікаційною системою ДПС через такі сервіси: автоматична перевірка заборгованості; передача даних про сформовані або внесені з ЄС партії УІ з нарахуванням узгодженого податкового зобов'язання в інтегрованій картці платника; деактивація кодів; отримання даних про нарахування сплати за УІ до та після настання граничного терміну; а також автоматичне сповіщення про зміну сум нарахування та здійснення доплати акцизного податку для імпортерів.

Для тестової сплати Державна казначейська служба відкрила нові бюджетні рахунки (КБК: 14020201, 14020301, 14020401, 14020601, 14030201, 14030301, 14030401, 14030601). Відомство рекомендує здійснювати тестові платежі незначними сумами, оскільки їх повернення після завершення процедур відбуватиметься відповідно до ст. 43 Податкового кодексу. Нарахування та сплата податку від звичайної господарської діяльності (за паперові марки чи за деклараціями) продовжується за чинним порядком на коди КБК із закінченням на "00".

Як повідомлялося, на початку липня провідні бізнес-асоціації, серед яких Американська торговельна палата в Україні (ACC), Міжнародна торгова палата в Україні (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України (ФРУ), Спілка українських підприємців (СУП), "Укрводка" ("Укргорілка") та Український фуд-ритейл альянс (UFRA), звернулися до профільного комітету з попередженням про ризики запуску "еАкцизу" з 1 листопада 2026 року через затримки з передачею програмного забезпечення для тестування.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також заявив про ризик зупинки підакцизної галузі з 1 листопада 2026 року через затримку із запуском промислового тестування платформи "еАкциз". За його оцінками, запуск системи має принести бюджету близько 50 млрд грн від детінізації ринку. Він додав, що бізнес і ритейл витратили сотні мільйонів гривень на підготовку до впровадження системи, яка не працювала з вини Мінцифри.

Наприкінці 2025 року Рада вже переносила терміни запуску на 10 місяців.

Крім того, за скаргою Гетманцева щодо можливого внесення службовими особами Мінцифри завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів стосовно готовності ІТ-системи Головне управління Нацполіції у Києві відкрило кримінальне провадження.