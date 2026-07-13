Ймовірне призначення глави "Нафтогазу" Корецького прем'єром в енергетиці сприймають переважно позитивно й зі стриманим оптимізмом

Ймовірне призначення прем’єр-міністром голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького учасники енергоринку переважно сприйняли позитивно, оцінюючи його як професіонала в енергетиці та розраховуючи, що свої знання він використає для прийняття ефективних рішень.

В Асоціації операторів критичної інфраструктури (АОКІ) в коментарі "Енергореформі" зазначили, що її учасники інформацію про ймовірне призначення Корецького очільником уряду сприймають "доволі оптимістично". Там звернули увагу, що Корецький – людина галузі, фахівець, який добре розуміє, як насправді працює енергетика і з якими проблемами сьогодні стикаються учасники ринку.

"У поточних умовах це критично важливо, адже в розпал підготовки до опалювального сезону Україна не має ані часу, ані ресурсів на те, щоб новий очільник уряду кілька місяців занурювався в поточну проблематику", – наголосили в асоціації.

При цьому там підкреслили, що сьогодні головним пріоритетом нового уряду має стати підготовка до наступної зими та посилення енергетичної стійкості України.

"Нам доведеться переживати чергову складну зиму в умовах війни. Тому енергетика, тепло, вода і здатність критичної інфраструктури відновлюватися та продовжувати роботу в умовах постійних атак – це не завдання окремих підприємств чи сфер, а питання національної безпеки. Прихід до керівництва урядом людини, яка глибоко розуміє енергетичну галузь та її критичні проблеми, дає підстави для обережного оптимізму", – пояснили позицію в АОКІ.

Водночас там зауважили, що сьогодні важливо не лише фахово розуміти проблематику – ключовими будуть готовність і спроможність нового уряду швидко діяти та ухвалювати необхідні рішення.

На думку учасників АОКІ, однією з найгостріших проблем сьогодні залишається ситуація у сфері теплокомуненерго та неврегульовані фінансові відносини між ТКЕ і "Нафтогазом" (компанія арештувала рахунки багатьох ТКЕ за борги за газ – ЕР). Водночас вони відзначають, що Корецький розуміє і позицію "Нафтогазу", і реальний стан підприємств ТКЕ, а також те, що багаторічний борговий вузол між ТКЕ та "Нафтогазом" уже давно виріс із суто господарської суперечки між підприємствами, ставши питанням енергетичної стійкості та безпеки держави.

"Адже коли через арештовані рахунки підприємства ТКЕ не можуть закуповувати обладнання, проводити ремонти та повноцінно готуватися до опалювального сезону, наслідки відчуватимуть не лише окремі підприємства, а вся Україна", – наголосили в Асоціації.

Там зазначили, що частина необхідних рішень уже давно сформульована галуззю, і потрібно врегулювати питання заборгованості, припинити практику блокування роботи критично важливих підприємств та внести необхідні зміни до нормативно-правової бази.

В АОКІ висловили сподівання, що у разі призначення Корецький матиме достатньо політичної волі та повноважень, щоб розв’язати проблеми, які роками погіршують фінансовий стан підприємств ТКЕ.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зі свого боку зазначив в коментарі "Енергореформі", що за роботу Корецького говорять результати держкомпаній – "Укрнафти" та "Нафтогазу", - які він очолював протягом останніх років.

"Укрнафта" демонструє безпрецедентні фінансові результати та одночасно активно оновлює виробничі потужності як із видобутку нафти та газу, так і автозаправні станції. "Нафтогаз" протягом останнього року започаткував декілька цікавих та складних проектів з імпорту газу, а також вперше налагодив координацію між виробничими підрозділами, зокрема "Укрнафтою" та "Укргазвидобуванням", – пояснив Куюн.

Він також зауважив, що діяльність НАК та підконтрольних йому структур прозора, а звітність проходить аудити за міжнародними стандартам.

"Раніше все це, особливо щодо "Укрнафти", було складно уявити. Результатом цієї діяльності є зацікавленість іноземних компаній та міжнародних фінансових інституцій до співпраці з українським нафтогазовим сектором", – зазначив директор А-95.

СЕО мережі АЗК Prime Group Дмитро Льоушкін в коментарі "Енергореформі" назвав Корецького найкращим кандидатом у прем’єри.

"Дуже позитивні відгуки про нього. Він найкращий кандидат, і він з усім впорається. Ми з ним працювали, знаємо і його можливості, і його команду", – сказав він.

При цьому Льоушкін додав, що глава "Нафтогазу" має "талант формувати навколо себе професіоналів".

Водночас представники відновлюваної енергетики, які висловили бажання залишитися неназваними, зауважують, що Корецькому, як людині з "Нафтогазу", ближче викопне паливо, тому, найімовірніше, він лобіюватиме розвиток його вдобутку. При цьому один з них звернув увагу, що в час нафтових війн, можливо, уряд і має очолити саме людина, обізнана в цьому питанні.

"Бензину треба, нафти треба, тому, можливо, й потрібна зараз людина, яка в цьому розбирається. Бо нафтові війни триватимуть і треба відстоювати свою позицію. РФ уже імпортує пальне, але по наших АЗС теж б’ють. І ми сидимо на імпорті, але треба повертатися до власної нафтопереробки. Тому й треба вирішувати, як це робити і наскільки це можна захистити", – розмірковує співрозмовник.

Щодо самого Корецького, то його характеризують як "виважену, професійну, порядну людину, яка викликає довіру", але висловлюють сумніви, чи вистачить йому самостійності та рішучості в прийняті рішень

"Можливо, Корецький порядна і цілеспрямована людина, але наскільки йому вистачить готовності повною мірою реалізувати свої повноваження?" – зауважив один з учасників ринку е/е.

Втім, інший представник ВДЕ-спільноти висловив думку, що при кадрових змінах в уряді було б недоцільно змінювати нинішнє керівництво міністерств енергетики та економіки. На його думку, і перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, і його перший заступник Артем Некрасов, а також глава Мінекономіки Олексій Соболев "дуже професійні".

Як повідомлялося, джерела агентства "Інтерфакс-Україна" називають основним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

12 липня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким назвав ефективною його роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – "Укрнафти" та "Нафтогазу".

Корецький очолив Групу Нафтогаз 14 травня 2025 року. До цього з листопада 2022 року він очолював ПАТ "Укрнафта", яка входить в "Нафтогаз".