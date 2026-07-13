Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у травні зросли на 21,8% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у травні 2026 року зросли на 21,8% порівняно з травнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у травні-2026 до травня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 18,7% (на 1,9% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому – на 22,8% (1,9%), інженерному – на 22,4% (1,9%).

У січні-травні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 14,3%, зокрема, у житловому секторі – на 12,6%, нежитловому – 15%, інженерному – 14,4%.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році – на 7,9%, у 2023 – на 15,8%.