Бізнес очікує від оновленого уряду посилення діалогу, прогнозованості та підтримки інституційної стабільності - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує від оновленого складу Кабінету міністрів системного діалогу, прогнозованості регуляторних змін, продовження курсу на євроінтеграцію та забезпечення верховенства права, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

"Згідно з опитуваннями керівників компаній-членів ЕВА, серед ключових очікувань бізнесу від уряду залишаються боротьба з корупцією, судова реформа та забезпечення верховенства права, виконання євроінтеграційних зобов’язань України, а також підтримка макроекономічної стабільності. Бізнес очікує послідовного продовження курсу на європейську інтеграцію та його врахування в усіх державних політиках та рішеннях", - розповіла вона.

За її словами, бізнес також розраховує на виважену економічну політику, яка сприятиме зменшенню залежності від зовнішньої допомоги та забезпечить рівні умови гри через боротьбу з тіньовим сектором.

Окремим пріоритетом підприємці називають передбачуваність рішень влади. В ЕБА наголошують на важливості ухвалення нормативних актів із достатнім часом для обговорення та врахування експертної позиції бізнес-спільноти.

"До того ж, важливо налагодити ефективну взаємодію між урядом та парламентом", - додала Дерев’янко.

Відповідаючи на питання щодо ймовірного розділення міністерств (Мінрозвитку та Мінекономіки) та повернення окремих відомств агрополітики та інфраструктури, Дерев’янко зазначила, що асоціація підтримує функціонування самостійних галузевих органів у цих сферах. Зокрема, створення окремого центрального органу виконавчої влади у сфері інфраструктури і транспорту підтримують 75% опитаних компаній.

Водночас в ЕБА звертають увагу на ризики, пов’язані з реорганізацією відомств в умовах кадрового дефіциту та значного євроінтеграційного навантаження, оскільки внутрішні трансформації можуть сповільнити поточні процеси й процедури. У зв’язку з цим ключовим пріоритетом для бізнесу залишається збереження інституційної спроможності органів влади незалежно від обраної моделі управління. Асоціація подякувала попередньому складу уряду за співпрацю та висловила сподівання на конструктивну взаємодію з новою командою.

Як повідомлялося, раніше джерела агентства назвали керівника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького основним кандидатом на посаду прем’єр-міністра після новин про відставку Юлії Свириденко. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, в рамках масштабного переформатування Кабміну розглядається розділення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства на два окремі відомства: Міністерство аграрної політики (можливий очільник - Тарас Висоцький) та Міністерство економіки та екології (можливий очільник - Олексій Соболев). Також обговорюється розділення Міністерства розвитку громад та територій на два самостійні міністерства - інфраструктури та регіонального розвитку.

На тлі цих потенційних кадрових і структурних змін екологічна спільнота та офіс Greenpeace Україна вже виступили із закликом повністю відновити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів як окрему незалежну інституцію, вказуючи на неефективність його ліквідації у липні 2025 року.