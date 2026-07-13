Обсяг сплачених "Філіп Морріс" податків в Україні у І пів.-2026 зріс на 10%

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" за січень-червень 2026 року загалом сплатили 31,7 млрд грн податків, що перевищує показники аналогічного періоду попереднього року на 10%, йдеться у пресрелізі компанії.

Основну частину відрахувань становлять акцизний податок – 24 млрд грн, і податок на додану вартість (ПДВ) – 7,1млрд грн.

"У першому півріччі нам вдалося на 10% збільшити розмір сплачених податків. Це стало можливим через зростання ставок акцизу на тютюнові вироби, попри падіння обсягів ринку та наслідки ракетної атаки на нашу фабрику і склади", – цитує пресслужба фінансового директора "Філіп Морріс Україна" Сергія Кальнооченка.

За словами Кальнооченка, з початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила до бюджету більше 212 млрд грн, і це один з найвищих показників серед бізнесу в Україні.

"Це реальний внесок нашого бізнесу у фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки. Проте ця сума могла би бути більшою, мінімум, на 25-28 млрд грн, якби країна змогла подолати проблему нелегальної торгівлі тютюном. Натомість ринок нелегальних сигарет щокварталу лише зростає", – наголосив Кальнооченко.

За оцінками Kantar Україна у квітні 2026 року, обсяг нелегального ринку тютюну знову зріс і складає 19,8%. За таких обсягів ринку річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у рекордні 33,3 млрд грн, зазначено у повідомленні.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року та є одним з найбільших платників податків. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн, і створила 250 робочих місць. Минулого року компанія інвестувала у просування в Україні свого бренду нікотинових паучів "ZYN" $5 млн, цього року планує інвестувати ще $10 млн у розвиток категорії нікотинових паучів та запуск нової лінії бренду.

Наприкінці січня 2026 року внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики компанії, робота якої була призупинена з 24 лютого 2022 року. Компанія попередньо оцінює збитки в $16 млн.

У ніч на 8 липня через російські обстріли компанія втратила склад готової продукції у Києві.

Компанія також надає гумпідтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з реабілітаційними фондами Superhumans, U+System, UNBROKEN. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.