Окреме міністерство зможе формувати цілісну та послідовну аграрну політику – голова "Укрвинпрому"

Відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України дасть змогу сформувати цілісну державну політику в аграрній сфері та забезпечити ефективну підготовку до членства України в Європейському Союзі, вважає генеральний директор української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.

"Агропромисловий комплекс за результатами 2025 року забезпечив 56% загального експорту України і формує значну частини ВВП. Роль агросектора в умовах війни та післявоєнного відновлення постійно зростає. І такий масштаб потребує окремого центру прийняття рішень", – повідомив Кучеренко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поєднання аграрного напряму з іншими сферами державної політики призводить до втрати пріоритетності галузі та знижує швидкість реагування на виклики, з якими стикаються виробники, зокрема у питаннях логістики, державної підтримки та розвитку переробки.

Кучеренко наголосив, що окреме профільне міністерство дасть можливість формувати цілісну та послідовну аграрну політику, що є особливо важливим у контексті євроінтеграції та адаптації України до Спільної аграрної політики ЄС.

Він також зазначив, що аграрний сектор охоплює не лише рослинництво, а й тваринництво, переробку, виноградарство, виноробство, зрошення, науку та освіту, і кожен сектор потребує спеціалізованої експертизи й довгострокової державної політики.

Окрему увагу керівник "Укрвинпрому" звернув на необхідність стабільної державної підтримки галузей із тривалим інвестиційним циклом, зокрема виноградарства і виноробства.

Водночас Кучеренко зауважив, що "відновлення міністерства має супроводжуватись не просто зміною вивіски, а реальним перезавантаженням – із чіткими повноваженнями, професійною командою та мінімізацією дублювання функцій з іншими органами".

Як повідомлялося, в Україні готується переформатування Кабінету міністрів. За інформацією з політичних кіл, серед змін, що обговорюються, відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом виокремлення його з Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.