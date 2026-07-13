AmCham закликає уряд забезпечити економічно обґрунтований перегляд вантажних залізничних тарифів у діалозі з бізнесом

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) закликала Кабінет міністрів не ухвалювати проєкт наказу Міністерства розвитку громад та територій про підвищення залізничних тарифів у запропонованій редакції і натомість забезпечити їх економічно обґрунтований та прогнозований перегляд у діалозі з бізнесом.

"Експерти компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (Палата) розуміють необхідність забезпечення фінансової стійкості АТ "Укрзалізниця" в умовах повномасштабної війни, однак наголошують, що запропоноване підвищення залізничних тарифів на 30%, а для окремих категорій порожніх вагонів – на 60%, несе суттєві ризики для економіки та має бути економічно обґрунтованим і прогнозовани", – йдеться в заяві на сайті організації в понеділок.

Як зазначено, різке підвищення призведе до зростання логістичних витрат, зниження конкурентоспроможності української продукції, скорочення експорту та додаткового навантаження на стратегічні галузі. Також бізнес-спільнота звертає увагу, що перегляд не відповідає чинній Методиці формування тарифів, оскільки фінансовий план УЗ на 2026 рік досі не затверджено.

Палата пропонує розпочати відкрите обговорення з бізнесом та профільними асоціаціями, а також розробити комплексний план фінансової стабілізації УЗ, який включатиме реформу тарифоутворення, вирішення проблеми перехресного субсидування пасажирських перевезень та підвищення операційної ефективності держкомпанії.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило проєкт наказу про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 30% з 1 серпня 2026 року та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів.

Чистий збиток УЗ за перші чотири місяці 2026 року сягнув 9,3 млрд грн після збитку в 7,6 млрд грн за підсумками 2025 року.

У червні 2026 року провідні промислові асоціації України (зокрема "Укрметалургпром", "Укрцемент", "УкрФА", Федерація роботодавців транспорту України та Національна асоціація видобувної промисловості) на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" спільно виступили проти резкого підвищення тарифів. Представники бізнесу назвали плани УЗ збільшити тарифи на 30% з серпня та ще на 15% з січня 2027 року загрозою для виживання підприємств, закликавши до оптимізації внутрішніх витрат держмонополії та запровадження мораторію на підвищення цін до кінця війни або обмеження індексації максимум до 10% за умови відкритої дискусії.

Водночас голова правління УЗ Олександр Перцовський зазначав, що врегулювання питання вантажних тарифів, які забезпечують 80% доходів компанії, є ключовим для відновлення переговорів із власниками її єврооблігацій на $1,05 млрд, обслуговування яких було припинено у січні 2026 року.