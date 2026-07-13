АРМА оголосило повторний конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine із терміном подання заявок до 22 серпня

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило другий етап відбору управителя корпоративних прав групи компаній IDS Ukraine, що включає виробників мінеральних вод "Моршинська", "Миргородська" та "Аляска", йдеться на сайті відомства.

Наголошується, що прийом конкурсних пропозицій через електронну систему Prozorro триватиме до 00:00 22 серпня 2026 року. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів включають підтверджений досвід управління активами, фінансову спроможність та бездоганну ділову репутацію.

Попередній конкурс від 18 травня 2026 року не відбувся, оскільки на момент завершення строку подання документів (26 червня) надійшла лише одна заявка.

До предмета закупівлі входять корпоративні права кількох підприємств групи, зокрема, понад 2045145 акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (номіналом 21,47 млн грн), 100% статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн), а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн), ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн), кіпрській International distribution systems limited (8,8 млн грн), ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн), розташованому на тимчасово окупованій території у Голій Пристані.

У пресслужбі IDS Ukraine заявили, що попередній відбір не викликав інтересу інвесторів через високі правові й фінансові ризики в умовах АРМА, зокрема, вимогу вилучення з компанії понад 2,2 млрд грн нерозподіленого прибутку на купівлю ОВДП, що загрожує технічним дефолтом, та покладання повної майнової відповідальності за підприємство в окупації на приватного управителя. У компанії вважають новий конкурс передчасним, оскільки за кілька місяців Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має ухвалити рішення за позовом Мін’юсту щодо націоналізації часток підсанкційних акціонерів. На думку менеджменту, АРМА не має належних повноважень на проведення конкурсу за ст. 18-1 профільного закону та не провело обов’язкову ідентифікацію активів.

"Менеджмент IDS Ukraine неодноразово направляв до АРМА конкретні пропозиції, спрямовані на збереження стійкості бізнесу, якими керівництво компанії неухильно керується протягом усіх років повномасштабної війни. Проте жодної з цих важливих вимог так і не було включено до Орієнтовного плану управління, усі пропозиції залишилися проігнорованими", – йдеться у заяві групи компаній.

В IDS Ukraine наголосили, пропозиції не були включені до Орієнтовного плану управління. Компанія вимагає внести до нього такі критерії: заборону відчуження та списання основних засобів, заборону скорочення штату протягом перших шести місяців, гарантію податкових надходжень не нижче рівня 2025 року, щорічне підвищення зарплат на рівень інфляції, збереження виплат мобілізованим працівникам і допомоги сім’ям загиблих, а також утримання ринкової частки групи на рівні не менш ніж 40% та захист комерційної таємниці.

Корпоративні права, промислові зразки та торговельні марки IDS Ukraine перебувають в управлінні АРМА за рішенням суду з осені 2022 року. Попередньо обраний у квітні 2023 року управитель "Карпатські мінеральні води" так і не прийняв активи, і в березні 2025 року договір було розірвано. Ще один конкурс оголошувався 28 листопада 2025 року з прийомом заявок до 12 грудня, проте його умови були розкритиковані потенційними учасниками (ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" та ФОП Всеволод Білас), які скаржилися до Антимонопольного комітету на дискримінаційні обмеження.