Експортний термінал "Кернела" у Чорноморську призупинив роботу після російських обстрілів

В результаті російських обстрілів у ніч на 11 та на 12 липня портові активи агрохолдингу "Кернел" зазнали значних руйнувань і їх діяльність призупинена, повідомила пресслужба компанії.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання завантаження та вивантаження, інфраструктуру терміналів, а також лінії електропідключення. Зруйновані та пошкоджені силоси для зерна і ємності для соняшникової олії, що призвело до блокування, а також просипання та втрати якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. соняшникові олії", – вказано у повідомленні.

У компанії зазначили, що завдяки запровадженим заходам безпеки ніхто із співробітників не постраждав.

Наразі триває технічна оцінка збитків, визначення обсягів втраченої продукції та необхідних капітальних витрат. Терміни відновлення роботи термінала залежатимуть від ліквідації наслідків обстрілів та результатів інженерного аудиту, повідомила пресслужба.

У "Кернел" наголосили, що удари по портовій інфраструктурі становлять загрозу не лише для експорту української агропродукції, а й для глобальної продовольчої безпеки та міжнародного судноплавства.

У компанії також зазначили, що під час атак у порту перебували під завантаженням судна під прапорами Китаю та інших держав.

Як повідомлялося, термінал агрохолдинга "Кернел" у порту Чорноморська вже був пошкоджений під час атаки російських дронів у ніч на 3 травня та на 5 червня. У травні пошкоджень зазнав термінал компанії з перевалки рослинної олії. 18 травня російські БПЛА пошкодили елеватор "Кернел" на Хмельниччині.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев’яти місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.

Згідно зі звітом за 2025ФР, "Кернелу" належить найбільша в Україні приватна мережа зерносховищ на 2,2 млн тонн одноразового зберігання.