ПриватБанк додав подання декларацій ФОП у застосунок Приват24

Державний ПриватБанк запустив у застосунку "Приват24" сервіс подання декларацій платника єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої-третьої груп із можливістю подальшої сплати податків, повідомила фінустанова.

"Інтеграція електронної звітності у мобільний застосунок зменшить адміністративне навантаження на малий бізнес та мінімізує ризик помилок під час заповнення документів", – зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

"Приват24" формує декларацію на основі операцій за рахунками підприємця в банку та розраховує отриманий дохід. ФОП має перевірити дані й підписати документ за допомогою SmartID, після чого його буде надіслано до Державної податкової служби.

Після прийняття декларації податковою службою підприємець зможе сплатити податки у застосунку. Сервіс доступний у розділі "Податкові декларації", де також можна переглядати раніше подані звіти.

За даними банку, кількість активних користувачів Приват24 у першому кварталі 2026 року зросла на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 13,7 млн, активних бізнес-клієнтів – на 4%, до 952 тис.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 червня 2026 року становили 965,11 млрд грн (22,7% загального обсягу).