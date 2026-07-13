Відновлення Мінагрополітики сприятиме розвитку агросектору та переробної галузі – голова СМПУ

Відновлення окремого Міністерства аграрної політики дасть змогу приділити більше уваги розвитку та відновленню агросектору, вважає голова Спілки молочних підприємств України (СМПУ) Вадим Чагаровський.

"Повернення Мінагрополітики – це позитивне рішення, оскільки його об’єднання з Мінекономіки було помилковим рішенням. Сьогодні аграрний сектор є головним джерелом валютних надходжень в Україну. Навіть в умовах війни він продемонстрував стійкість, а більшість підприємств продовжують працювати й розвиватися", – наголосив Чагаровський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, функціонування окремого профільного міністерства дасть змогу уряду зосередитись на питаннях відновлення аграрної галузі, фінансуванні відповідних проєктів і розвитку переробної промисловості.

Як повідомлялося, в Україні готується переформатування Кабінету міністрів. За інформацією з політичних кіл, серед змін, що обговорюються, відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України шляхом виокремлення його з Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було ліквідовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.