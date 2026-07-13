Незаплановані покупки роблять 76% українців, близько половини із них до цього підштовхують знижки чи спецпропозиції – дослідження

Серед українців 76% дозволяють собі незапланований шопінг, та близько половини людей до цього підштовхують знижки чи спеціальні пропозиції, свідчать результати дослідження Rakuten Viber.

"В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 20 тис користувачів. Три чверті українців роблять незаплановані покупки", – йдеться у дослідженні.

Результати опитування показали, що 76% українців дозволяють собі незаплановані покупки, хоча 11% респондентів намагаються себе обмежувати з початку війни.

При цьому підштовхують до незапланованого шопінгу 47% опитаних знижки чи спеціальні пропозиції, а 28% респондентів відповіли, що бачать щось наживо й купують, бо просто захотілося.

В ході дослідження 8 липня запитання відносно шопінгу було поставлено 20 тис українцям шляхом анонімного онлайн-опитування, для ключової вікової групи – 34-45 рокі та понад 50% респондентів були віком до 45 років.