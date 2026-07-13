"Фрукти Полісся" планують залучити $21,9 млн на комплекс з вирощування та переробки лохини на Волині

ТОВ "Фрукти Полісся" планує залучити $21,9 млн для створення комплексу з вирощування, охолодження, сортування та пакування лохини у Волинській області, йдеться в інвестиційному каталозі Ukraine Investment Guide 2026, представленому на Конференції з відновлення України (URC2026) у Гданську (Польща), що проходила наприкінці червня.

Загальний бюджет проєкту становить $24,2 млн, з яких $2,3 млн компанія готова профінансувати власним коштом.

Проєкт передбачає створення 90-гектарної плантації лохини та виробничого комплексу для охолодження, сортування і зберігання ягоди в с. Омельне (Луцький р-н Волинської обл.).

Планова потужність власного виробництва становитиме 1,72 тис. тонн лохини на рік, ще 1,58 тис. тонн щороку компанія планує сортувати та реалізовувати, закуповуючи ягоду в інших виробників.

Як зазначається в каталозі, проєкт базується на сучасних нідерландських технологіях, які забезпечують захист насаджень від заморозків, опадів, сильного вітру, пошкодження птахами, перебоїв з електропостачанням та дефіциту персоналу.

Основним ринком збуту визначено країни Європейського Союзу, насамперед Велику Британію.

Запуск проєкту очікується протягом трьох років, строк його окупності оцінюється у 7,5 роки.

ТОВ "Фрукти Полісся" засноване у 2016 році. Компанія спеціалізується на вирощуванні лохини. У 2018-2019 рр. вона орендувала 94,39 га землі, а в 2020 році заклала першу чергу плантації лохини площею 14 га, збудувала резервуар для води об’ємом 8 тис. куб. м та насосну станцію для краплинного зрошення на площі 46 га. За даними компанії, близько 90% продукції експортується до країн ЄС, переважно до Польщі через посередника. Кінцеві бенефіціари – Ольга Воловчук та Олег Ординат.

ТОВ "Фрукти Полісся" 2025 року зменшило виручку в 4,5 рази – до 1,2 млн грн та збільшило чистий збиток на 49,3% – до 9,1 млн грн.