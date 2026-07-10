Україна зможе щороку залучати додатково до 1,5 млн куб. м деревини для переробки завдяки рішенням з дерегуляції – Мінекономіки

Кабінет міністрів України ухвалив пакет дерегуляційних рішень, який дозволить щороку додатково залучати на ринок до 1,5 млн куб. м якісної промислової деревини для забезпечення деревообробників, без збільшення площ лісозаготівлі, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

"Очікується, що вже цього року ДП "Ліси України" виконає план заготівлі на рівні 12,5 млн куб. м, із яких 5,461 млн куб. м (44%) становитиме ділова деревина", – йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Зазначається, що вплив цих змін на забезпечення деревообробної галузі сировиною, збільшення заготівлі та розвиток прозорого біржового ринку обговорили учасники круглого столу "Проблемні питання збільшення заготівлі деревини та проведення біржових торгів у 2026 році".

У повідомленні констатується, що попри зростання заготівлі деревини на 15,5% у першому півріччі 2026 року, деревообробні підприємства й надалі відчувають дефіцит якісного ділового кругляка, і урядові рішення покликані скоротити бюрократичні процедури, забезпечити своєчасну заготівлю та мінімізувати втрати цінної сировини.

Пакет рішень уряду передбачає скорочення строків погодження санітарних рубок до 10-14 днів, спрощення електронного оформлення лісорубних квитків, удосконалення правил проведення рубок догляду та виведення деревини, заготовленої під час санітарних заходів і рубок догляду, з лімітів рубок головного користування.

Уряд також паралельно продовжує вдосконалювати біржовий ринок деревини. Після запровадження верифікації покупців уже 72% деревини реалізується через прозорі конкурентні механізми, а середня біржова ціна стабілізувалася на рівні 3,247 тис. грн за куб. м.

На думку міністерства, це підвищує передбачуваність ринку як для лісокористувачів, так і для деревообробних підприємств.

"Нещодавно ухвалений урядом пакет дерегуляційних рішень спрямований не на розширення масштабів вирубок, а на підвищення їх ефективності. Ці рішення мають суттєво скоротити втрати якісної деревини, які роками виникали через надмірну зарегульованість галузі", – цитується у повідомленні заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Наступним етапом стане впровадження Регламенту ЄС щодо запобігання знелісненню (EUDR), який передбачає перехід до наближеного до природи лісівництва та посилення простежуваності походження української деревини відповідно до європейських вимог.

У заході взяли участь представники Мінекономіки, Федерації роботодавців України, Української асоціації меблевиків, ДП "Ліси України" та товарних бірж.