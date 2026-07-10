Данія внесла у Фонд підтримки енергетики додаткові EUR10,66 млн, збільшила свій загальний внесок до EUR78,5 млн

Данія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові EUR10,66 млн (80 млн датських крон), збільшивши загальний внесок Королівства до Фонду до EUR78,5 млн, повідомило Міністерство енергетики України у п’ятницю.

"Данія – незмінний партнер України у допомозі розвитку енергетичного сектору. Ще навесні 2022 року Королівство стало першим донором Фонду підтримки енергетики, який на сьогодні об’єднує вже 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій", – зазначив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, наразі загальна сума внесків партнерів до Фонду від часу його створення перевищила EUR2 млрд.

Фонд підтримки енергетики України (UESF) було створено за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру. Фонд дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також корпоративним донорам надавати фінансову підтримку зусиллям українського енергетичного сектору, спрямованим на усунення цих збитків та забезпечення безперебійного функціонування.

Внески до Фонду використовуються для фінансування найнагальніших потреб українських енергокомпаній, таких як обладнання, запасні частини та інші технічні засоби, а також паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури та забезпечення енерго- та теплопостачання в Україні.