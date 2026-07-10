ЄБРР інвестує до EUR20 млн в операційні витрати заводу Vetropack у Гостомелі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує до EUR20 млн у фінансування операційних витрат українського підприємства Vetropack Group (Швейцарія) – ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" – у 2026-2027 роках, йдеться у матеріалах фінустанови.

Зазначається, що фінансування передбачає участь ЄБРР у семирічному транші позики, яку Vetro-Recycling AG залучає шляхом випуску боргових розписок. Проєкт схвалено 16 червня.

За оцінкою ЄБРР, проєкт допоможе покрити поточний дефіцит ліквідності українського підприємства та зберегти його кадровий потенціал. Участь банку має компенсувати дефіцит фінансування, спричинений несприятливими ринковими умовами в Україні.

Vetro-Recycling AG є фінансовою структурою Vetropack Group і на 100% належить Vetropack Holding AG. Група виробляє скляну тару на восьми майданчиках у семи країнах Європи.

ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" виробляє та реалізує скляну тару в Україні. Група Vetropack придбала контрольний пакет акцій підприємства у 2006 році.

За даними Vetropack, на українському заводі працюють 329 осіб, діють дві скловарні печі та вісім виробничих ліній, а потужність плавлення становить 600 тонн на добу.

На початку червня 2025 року підприємство запустило другу відновлену піч, серйозно пошкоджену у перші тижні повномасштабної війни. Її відновлення тривало близько двох років.

За даними Opendatabot, у 2025 році активи ПрАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" зросли на 22,0% – до 1,86 млрд грн, а дохід – на 36,2%, до 1,52 млрд грн. Чистий збиток підприємства збільшився на 89,1% – до 412,21 млн грн.